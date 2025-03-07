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陳沂長得像宋慧喬被起訴？林智群揭關鍵：法律系與律師的差距

陳沂今（7日）遭北檢依違反著作權法起訴。（資料照）陳沂今（7日）遭北檢依違反著作權法起訴。（資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅陳沂先前未經同意轉載「女人大律師李怡貞」粉專上的一張圖卡，還嘲諷有錯字，順勢推銷自己業配的葉黃素產品，台北地檢署今（7日）依違反著作權法起訴。不過，陳沂似乎不以為然，還開玩笑說：「我因為長得像宋慧喬被起訴了！」對此，律師林智群分析起訴關鍵，大酸「法律系與律師的差距」。

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林智群於臉書分析陳沂遭北檢依違反著作權法起訴的關鍵。他指出，照常來說，這種轉貼和重製是可以合理使用，如果只是諷刺對方寫錯字的話，但陳沂轉貼李怡貞的貼文，還寫了一堆葉黃素的業配文，這就涉及到商業使用，「是沒辦法主張合理使用的！」他也趁機狠酸法律系畢業的陳沂，「法律系畢業與律師的差距」。

律師林智群分析起訴關鍵。（翻攝自臉書）律師林智群分析起訴關鍵。（翻攝自臉書）

事件回顧：轉載「女人大律師」圖卡 陳沂被依違反著作權法起訴

陳沂未經同意轉載「女人大律師李怡貞」粉專圖卡。（翻攝自臉書）陳沂未經同意轉載「女人大律師李怡貞」粉專圖卡。（翻攝自臉書）

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