《夜校女生》稱北一女不友善引熱議 「該不該道歉」掀論戰

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕青春校園愛情台片《夜校女生》全台上映中，票房已突破610萬，不過日前因在映後活動監製唐在揚表示，「片尾感謝名單沒有北一女，原因在於校方覺得夜校故事就留在校史館，態度沒有那麼友善。」引起北一女學生及校友不滿，事後有自稱北一女學生在社群發起連署，要求監製公開道歉，網友對此看法不一。

起因為日前電影映後QA，監製唐在揚主動提起「字幕上，我們什麼人都感謝了，為什麼就是沒有感謝北一女？」後與導演莊景燊說明接洽過程中，其實北一女「沒那麼友善」，甚至指出片中「小綠綠制服」僅繡上一女中，也是怕版權問題。

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《夜校女生》監製唐在揚（左起）、邱以太、陳姸霏、項婕如、導演莊景燊、涂善存勤跑映後會粉絲。（興揚電影提供）

而北一女學生發起的連署中提及，拒絕是學校的正當權利，任何單位在取材或拍攝時，都應尊重受訪對象意願，認為監製唐在揚在公眾場合發表言論，將正常協商結果扭曲成了校方「不友善」，不僅不尊重北一女，也可能誤導公眾，使北一女蒙受無端批評與誤解。

監製唐在揚日前也回應，認為「說不友善也要道歉嗎？」強調不借可以理解，但覺得在商借過程中，學校有1位代表說「夜校故事放在校史館就好了，為什麼要拍夜校的故事？」比較不禮貌。

有網友對此認為「不借就說『不友善』似乎有點過了」，但也有人認為「不友善」形容的是「態度」而非不借的「行為」，「也許是說話的態度問題？但還是要看當初到底怎麼講話的」。目前有人聲援學生高喊「拒看」，但也有人認同劇組，直說監製意見是主觀感受，「沒有說一定要幫忙，但沒有幫忙也是事實」，認為沒有道歉必要。

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