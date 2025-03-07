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娛樂 電影

納豆病癒復出後首拍片重返出生地 詹懷雲裸肌養眼被爆抹油

〔記者許世穎／綜合報導〕台片《命中註定那頭鵝》九成都在高雄拍攝，昨（6）日晚間特別回到高雄舉辦首映，導演楊宥瑜和男女主角詹懷雲、林奕嵐，以及參與演出的納豆、陳華一同南下出席。詹懷雲在片中有一場又一場的裸身戲讓觀眾大飽眼福，沒想到卻被林奕嵐笑虧：「身上有很多嬰兒油。」

納豆（左起）、詹懷雲、林奕嵐、陳華一同南下出席台片《命中註定那頭鵝》高雄首映。（双喜提供）納豆（左起）、詹懷雲、林奕嵐、陳華一同南下出席台片《命中註定那頭鵝》高雄首映。（双喜提供）

該片去年在高雄電影節開幕放映就獲得熱烈迴響，林奕嵐當時為了拍攝首度造訪高雄，直說「一下高鐵看到天氣很好，心情就很好！」她印象最深刻的景點是駁二，除了在那裡有她飾演的「月鵝」和「何德利」詹懷雲一場浪漫的告白戲，她也想起有次放假去駁二散步：「走了一萬六千步，但吃了滿多美食，高雄真的有很多美食。」

詹懷雲最喜歡的景點則是中山大學：「那裡的夕陽真的太漂亮、太美了。」他穿著「企鵝裝」在高溫的南台灣拍戲，非常辛苦；還為戲曬黑、健身，片中有一場又一場的裸身戲讓觀眾大飽眼福，林奕嵐笑虧他：「身上有很多嬰兒油，更凸顯他的肌肉。」詹懷雲也爆料，電影中有出海、下水的畫面，拍出來很好看，其實「滿多人暈船的」，導演楊宥瑜招認：「我邊拍邊吐，還好演員沒有暈船。」

納豆（左）當初病癒後首度演出電影《命中註定那頭鵝》。（双喜提供）納豆（左）當初病癒後首度演出電影《命中註定那頭鵝》。（双喜提供）

此外，《命中註定那頭鵝》也是納豆病癒復出後拍的第一部電影，也是他和詹懷雲繼2021年同名短片後再次合作，他直說：「我是高雄出生，身分證E開頭，所以很開心來到高雄拍攝，這裡的天氣、人都很棒，最喜歡回到家鄉的熱情感覺。」

歌手陳華大銀幕首秀，在片中飾演林奕嵐閨密，不斷想撮合林奕嵐和劉韋辰飾演的學長，同時也為電影創作主題曲《你已經替我決定了》，透露電影中「企鵝一生只愛一隻企鵝」的概念給了她不少創作靈感，笑說：「原本導演強烈要求我把『企鵝』寫進歌詞裡！」更表示第一次參與電影演出，希望粉絲看完跟她分享感想。《命中註定那頭鵝》將於3月14日在台上映。

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