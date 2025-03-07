涉違個資法開庭…汪小菲離台5天 身體不適請假

〔記者張文川／台北報導〕藝人「大S」徐熙媛上月初在日本旅遊時猝逝，她生前與前夫汪小菲還有數件官司尚未了結，其中唯一的刑案是他被控違反個資法一案，台北地院今上午傳喚汪小菲開庭。3月2日已離台的汪小菲，以身體不適為由未到庭，由律師出具北京善方醫院的診斷證明書，當庭向法院請假，檢察官希望汪小菲日後能尊重法官的決定，遵期出庭，診斷證明書也以台灣的醫院較為妥當。

汪小菲身體不適為由未到庭。（資料照，記者姚介修攝）

汪小菲於2022年底，在微博公布他與大S的離婚協議書，卻未隱匿協議書上有關大S的銀行帳號、地址等個人資料，被控違反個人資料保護法，北檢去年1月起訴汪，北院法官排定今開庭，依規定，刑事被告須親自到庭。

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法官詢問汪小菲的辯護律師許英傑，何時得知汪小菲今日無法出庭，許英傑表示昨天才知道，昨即聯絡書記官向法院請假，法官要求今日當庭陳述理由，許英傑今當庭檢附中國北京善方醫院的診斷證明，希望能改期再開。

法官表示根據出入境查詢結果，汪小菲2月頻繁出入境台灣，但3月2日最後一次離境後，已離台5天，且法院2月初就已寄出傳票，為何直到昨天才說無法到庭。律師回稱是因生病的突發狀況，也有就醫診斷紀錄，汪小菲因為須要來台照顧家人，出入台灣的頻率甚高，平均1、2週就來台1次，可以配合法官改定庭期，如期到庭，不會延誤審理。

蒞庭檢察官表示，尊重其出具的診斷證明，醫師記載為急性咽喉炎，依症狀看來像是一般感冒，除了祝汪早日康復，也希望日後汪小菲能尊重法官定的庭期，遵期出庭，若身體有不適，也希望能提出台灣醫院的診斷證明書，較為妥當。

律師表示，會在一週內依法官的指示，向法院陳報汪小菲的在台住居地，日後也會配合法官安排的開庭時間到庭。

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