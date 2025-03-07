晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

薔薔反控NanaQ性騷 「戳奶」闖更衣間看裸體：妳身材真好

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕極簡系網紅NanaQ先前自爆，被「某大咖網紅」性騷擾，並曝光多個線索，經網友對比後，發現一切皆在影射「薔薔」林嘉凌。對此，薔薔昨（6日）上架新片反擊，還原當時拍片過程，並反控NanaQ也對她性騷擾，不僅抓手去戳奶頭，還趁她換衣服時看身材，回想起這一切讓她忍不住直呼：「我是覺得蠻噁心的。」

薔薔（左）反控NanaQ性騷。（翻攝自IG）薔薔（左）反控NanaQ性騷。（翻攝自IG）

針對NanaQ表示，受害者當下不會意識到自己被性騷擾。薔薔駁斥，「我也是女性，如果妳之後才有性騷擾的感覺，第一，妳不會想要跟欺負妳的人有任何瓜葛，一定是恨之入骨，甚至感到噁心，絕對不會之後再去說她的好話；第二，妳絕對不會想要來跟她道歉或沾邊」。

然而，薔薔憶起2年前拍片的過程，反控NanaQ對自己性騷擾，當時NanaQ擅自抓她的手，還一直往對方的胸部戳，自己害怕戳到NanaQ的奶頭還一直躲，「我那時候一直在縮，我覺得很不舒服，她還是沒有意識到，一直擠我的奶。」

薔薔加碼踢爆，NanaQ趁她在換衣服時，打開門簾看自己的身材，還脫口說出：「哇！妳身材真的很好。」此言讓薔薔嚇得直呼：「這句話讓我覺得怪怪的。」她也向NanaQ喊話，「雖然我很尊重同性戀，很喜歡同性戀，但請妳尊重我的性向，我是一個很鐵的直女，我今天只喜歡男生！」

薔薔表示，自己當時不好意思開口喝斥NanaQ，因為擔心對方又哭，且為了顧及大全，只能靠自己閃躲。然而，現在回想起這件事，越想越不對勁，甚至感到害怕。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中