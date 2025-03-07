薔薔反控NanaQ性騷 「戳奶」闖更衣間看裸體：妳身材真好

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕極簡系網紅NanaQ先前自爆，被「某大咖網紅」性騷擾，並曝光多個線索，經網友對比後，發現一切皆在影射「薔薔」林嘉凌。對此，薔薔昨（6日）上架新片反擊，還原當時拍片過程，並反控NanaQ也對她性騷擾，不僅抓手去戳奶頭，還趁她換衣服時看身材，回想起這一切讓她忍不住直呼：「我是覺得蠻噁心的。」

薔薔（左）反控NanaQ性騷。（翻攝自IG）

針對NanaQ表示，受害者當下不會意識到自己被性騷擾。薔薔駁斥，「我也是女性，如果妳之後才有性騷擾的感覺，第一，妳不會想要跟欺負妳的人有任何瓜葛，一定是恨之入骨，甚至感到噁心，絕對不會之後再去說她的好話；第二，妳絕對不會想要來跟她道歉或沾邊」。

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然而，薔薔憶起2年前拍片的過程，反控NanaQ對自己性騷擾，當時NanaQ擅自抓她的手，還一直往對方的胸部戳，自己害怕戳到NanaQ的奶頭還一直躲，「我那時候一直在縮，我覺得很不舒服，她還是沒有意識到，一直擠我的奶。」

薔薔加碼踢爆，NanaQ趁她在換衣服時，打開門簾看自己的身材，還脫口說出：「哇！妳身材真的很好。」此言讓薔薔嚇得直呼：「這句話讓我覺得怪怪的。」她也向NanaQ喊話，「雖然我很尊重同性戀，很喜歡同性戀，但請妳尊重我的性向，我是一個很鐵的直女，我今天只喜歡男生！」

薔薔表示，自己當時不好意思開口喝斥NanaQ，因為擔心對方又哭，且為了顧及大全，只能靠自己閃躲。然而，現在回想起這件事，越想越不對勁，甚至感到害怕。

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