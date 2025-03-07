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娛樂 最新消息

NanaQ遭薔薔反控翻車 網酸心機重假面女

薔薔認為NanaQ就是在大街上罵人卻在小巷道歉。（翻攝自YouTube）薔薔認為NanaQ就是在大街上罵人卻在小巷道歉。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕極簡系網紅NanaQ日前控訴「某大咖網紅」拍攝時對她性騷擾，接著給出多條線索，一切都指向「薔薔」林嘉凌，對此，薔薔氣炸在6日上架影片反嗆全程都配合NanaQ，不知她為什麼要亂說話，且薔薔說NanaQ最近幾天都不斷傳私訊向她道歉，讓她搞不清楚NanaQ是在搞哪招？

影片一出，許多網友灌爆NanaQ的IG痛批：「心機重的假面女」、「覺得薔薔好倒霉」、「翻車囉」、「請大家去看薔薔的澄清影片 真的很會蹭欸極簡小姐，應該要叫X掰吧⋯⋯」，更有人酸諷：「怎麼比愛莉莎莎更討人厭⋯⋯」

極簡系網紅NanaQ。（翻攝自IG）極簡系網紅NanaQ。（翻攝自IG）

先前薔薔因為人在冰島，預告要扯開妳噁心的真面目，薔薔昨在影片中清楚說明，跟NanaQ合作當下就溝通過拍攝尺度，NanaQ哭時薔薔也停止拍攝，並關心NanaQ狀況，問她是不是需要暫停，但NanaQ本人說沒關係，所以才繼續拍攝。

薔薔嗆說：「她做的事情全部都跟事實相反，建議大家把原始影片看完，她知道我的個性怎樣才敢用這一風波再對我做這樣的事。」，並反駁有網友猜測NanaQ是積累多年情緒才敢說出真相，薔薔強硬回應：「我也是女性，如果妳之後才有性騷擾的感覺，第一，妳不會想要跟欺負妳的人有任何瓜葛，一定是恨之入骨，甚至感到噁心，絕對不會之後再去說她的好話。」

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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