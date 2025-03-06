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黃子佼「幸福享天倫」被罵翻！律師逆風緩頰...曝他燦笑原因

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃子佼自2023年捲入#MeToo事件後，淡出螢光幕，就連老婆孟耿如也鮮少公開露面，沒想到近日有民眾目擊他們一家三口出遊，當時他的臉上還充滿笑容，這引起部分民眾不滿，就連事件吹哨者Zofia也在社群無奈發聲。見此，律師李怡貞逆風緩頰輿論，認為這只是單純跟孩子相處快樂

黃子佼、孟耿如一家三口被民眾目擊到三峽旅遊。（翻攝自臉書）黃子佼、孟耿如一家三口被民眾目擊到三峽旅遊。（翻攝自臉書）

媒體昨（5日）曝光民眾目擊黃子佼一家三口現身新北市三峽，夫妻倆毫無遮掩、連口罩都沒戴，悠閒與友人喝咖啡，臉上都掛著笑容，享受天倫之樂。然而，曾指控黃子佼性騷的網紅Zofia當晚在社群發文感嘆，壞人沒有活得苟延殘喘」，並勉勵所有相同遭遇女生，「我們更要過的幸福美滿，給所有需要被擁抱的女孩們。」

相關新聞：黃子佼遭目擊「一家三口出遊」 MeToo吹哨者：壞人沒有活得苟延殘喘

消息曝光後，黃子佼立刻遭到輿論撻伐。見此，李怡貞表示「不是我放過黃子佼，而是我覺得他跟孩子享受天倫之樂有笑容是正常的事」，並反問網友，「難不成孩子要看跟一個低氣壓負能量的爸爸在一起？

李怡貞認為，懵懂的孩子不該扛下父親做的事，雖然自己也認為台灣的司法禮遇黃子佼，但是他的笑容並非是因為如此，而是單純跟孩子相處快樂。不過，她強調「別人的孩子也是孩子，善惡終有報。

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