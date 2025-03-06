方大同就是這麼暖！葛仲珊悲痛發文 親揭兩人深刻緣分

葛仲珊稱方大同是真正偶像的偶像。（翻攝自IG）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王方大同上月不幸病逝，與他交情深厚的葛仲珊悲痛萬分，難過到說不出話，今晚她發文悼念摯友，「雖然知道他病了很久，但我一直樂觀地以為他會好起來，因為他對我來說就是『音雄』。」透露方大同不只是偶像，兩人深刻的緣分更是一生一次的。

方大同是葛仲珊來台灣接觸的第一位歌手，讓她愛上了華語R&B／Soul，更啟發了她開始嘗試寫中文歌，當年在小巨蛋看的第一場的演唱會就是方大同。

請繼續往下閱讀...

沒想到兩年後，葛仲珊獲頒金曲新人獎，正是從方大同手中拿下這份殊榮，她回憶：「當時，他唸出我名字的那刻，得不得獎已經不重要了，重要的是終於能見到啟發我的人，並擁抱他、親自跟他說我多愛他！那一瞬間感覺是宇宙安排的緣分。」

葛仲珊難忘與方大同一起寫歌、拍MV、上節目、表演，不論是在紐約還是台北，總能抽空敘舊、交換靈感，透露有時睡覺醒來，看到方大同傳來十幾分鐘的語音訊息，她心想「這麼長」，卻因為是他，總是樂意聽完。

葛仲珊曬出與方大同的合照。（翻攝自IG）

葛仲珊前幾年深陷低潮，方大同不斷關心，「傳來他寫的rap歌和demos啟發我，其中一首歌叫Simple（原檔名：OKOKOK）他生病前在香港一起完成的。我們的靈魂連結和友情是我生命中獨一無二的，失去他像失去了自己的一部分。我相信很多愛他的人也和我有一樣的空虛感。」

相關新聞：方大同雲南火化！後事圓滿遭爆捐贈遺產 經紀公司回應了

對於好友的離去，葛仲珊認為方大同的謙遜、同理心、純粹與善良是她最欣賞的地方，「此刻，想好好尊敬他，感謝他帶給我的鼓勵、照顧與信任。因為你的存在，我在黑暗中看見光；因為你的音樂啟發，我敢嘗試。」更稱不管是藝術家或夢想家，方大同才是真正偶像的偶像。

葛仲珊很珍惜與方大同的回憶，「你的光，我也會盡量維持，幫你和方媽媽完成更多的夢想。有空來夢裡找我，不過訊息別太長拜託。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法