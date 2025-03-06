方大同雲南火化！後事圓滿遭爆捐贈遺產 經紀公司回應了

方大同不敵病魔逝世。（翻攝自微博）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王方大同上月不幸病逝，享年41歲，告別式已在雲南大理圓滿落幕，他生前投身童書創作《艾美夢遊》，沒想到近來有不肖集團，指稱他的遺產將捐贈到某單位，藉此延續他的教育及音樂事業，讓經紀公司出面澄清，提醒粉絲不要上當。

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賦音樂今天在社群表發文，「親愛的大家，得知許多愛大同的朋友們，皆在詢問關於大同捐款的管道，以為大同延續他的教育事業和傳承他的美德。」經紀公司提醒，請粉絲留意不要被欺騙了，目前也沒有要舉辦追思音樂會的計畫，盼望歌迷能記得方大同的美好以及創作。

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方大同離世讓歌迷非常難過，他曾在《L.I.F.E.方大同》一書透露對於死亡的看法，認為沒有人會真正死去，「我相信N.E.R.D（no-one ever really dies），當我們離開這個世界時，我們唯一可以帶上的，只有我們的美德」，分享豁達的人生觀。

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