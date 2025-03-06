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恬娃發文心疼陳昇「當天使」？ 友人傻眼回應

資深藝人恬娃烏龍發文，指陳昇已去當天使，嚇壞不少人，現已刪文。（翻攝自臉書）資深藝人恬娃烏龍發文，指陳昇已去當天使，嚇壞不少人，現已刪文。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「寶島歌王」陳昇2020年底傳出罹患口腔癌，之後網路經常發出他的死訊，其實陳昇早已開刀治療恢復健康，因此網路上大多是謠傳的烏龍噩耗，且都是從中國的農場文流出。今（6）日竟然在資深藝人恬娃的社群帳號上看到她發文哀悼陳昇，讓人懷疑，這次該不會是真的？

資深藝人恬娃。（翻攝自臉書）資深藝人恬娃。（翻攝自臉書）

恬娃在社群發文「心疼，文夏老師的好朋友陳昇老師，他們都去當天使了」看得人心驚膽戰，加上陳昇的確身患疾病，恬娃寫下：「它們都去當天使了，心好冷，這天又下大雨又冷，每天都要上舞台表演很多場，台下都含著淚水」，這篇文章讓人看了之後十分震驚，不過經過陳昇朋友出面證實，恬娃搞錯了，陳昇還活著，而且活得很好。

陳昇友人出面闢謠，並解釋「昇哥人在國外旅行，一切平安」。證明恬娃搞了個大烏龍，陳昇不但活得好好的，還將在4月12日於Legacy Taipei舉辦「我不是搖滾歌手」演唱會。
66歲的寶島歌文陳昇又傳出烏龍死訊。（本報資料照，記者王文麟攝）66歲的寶島歌文陳昇又傳出烏龍死訊。（本報資料照，記者王文麟攝）

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