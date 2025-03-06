路人見熊霓突爆衝 「嚇死」原來是想搶這個…

「樂天女孩」熊霓因參加綜藝節目擔任常駐嘉賓，因此知名度頗高。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「樂天女孩」熊霓因參加綜藝節目擔任常駐嘉賓，因此知名度頗高，今（6）日她在社群平台發文表示自己被「嚇死」，原來她搭乘捷運的時候，有個人突然往她的方向用很快的速度衝過來，嚇得她杏眼圓睜，不知道該怎麼辦，還好後來對方只是想搶坐博愛座，這才讓熊霓懸著的一顆心放下。

熊霓搭乘捷運的時候，突然有人用衝刺百米的速度向她衝過來。（翻攝自IG）

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熊霓說：「今天搭捷運有一個人突然衝過來，像百米衝刺一樣，直接衝到博愛座。車人傻眼～當下都以為他怎麼了，人家只是要搶博愛座啦，嚇死。」這段奇妙的經歷，也讓熊霓有點哭笑不得。

熊霓喜歡在網路上記錄每天的日常點滴。（翻攝自IG）

網友見到熊霓的發文之後，跟著在底下留言：「很怕位子被搶走？」、「百米衝刺般，應該不是老年人」、「對博愛座情有獨鍾嗎？」、「看第一行，我以為他認出妳想找妳合照」。

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