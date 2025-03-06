（影）《無痛先生》被整很慘！傑克奎德挑戰極限痛感只為英雄救美

傑克奎德在動作喜劇《無痛先生》化身英雄救美的「無痛怪咖」。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕開春最殺動作喜劇《無痛先生》由雙導演丹柏克和羅伯特歐森執導，《黑袍糾察隊》傑克奎德剛在春節檔《完美伴侶》飾演魯蛇男，這次化身英雄救美的「無痛怪咖」，在片中挑戰極限痛感，但過程真的被整很慘。

傑克奎德在片中飾演納森卡因，一名無法感受到痛覺的普通銀行經理。當銀行遭遇搶劫，夢中情人被挾持為人質，他不得不放下一切顧慮，展開一場不計代價的救援行動。

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傑克奎德（右）在動作喜劇《無痛先生》愛上安柏米桑德，為了救她不惜代價。（UIP提供）

談及拍攝過程，傑克笑稱「被整得很慘」，各式各樣武器輪番上陣，從披薩刀劃傷、子彈貫穿、手術刀擦剮，到高溫油炸手指，一箭射穿腿、還被螺絲起子刮傷…等等，甚至被痛扁打爆，每場動作戲都充滿痛感挑戰。飾演女主角雪莉的安柏米桑德也表示：「你從沒看過這樣的角色，被折磨得這麼慘，完全顛覆了超級英雄片！」

該片不僅帶來高能動作場面，更加入黑色幽默與創新設定，讓觀眾在緊張刺激的同時，也能大笑不止。《無痛先生》將於3月14日在台上映。

《無痛先生》痛擊篇花絮：

《無痛先生》男主角篇花絮：

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