《延禧》乾隆皇爆打計程車司機不輸王大陸 下場曝光

中國男星聶遠曾因替朋友出氣爆揍計程車司機。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕33歲男星王大陸近日爭議連連，既逃避兵役之後，又爆出他教唆富二代好友痛毆計程車司機，無獨有偶，中國也有類似事件發生。曾經在《延禧攻略》飾演乾隆皇帝的中國男星聶遠，2015年亦曾爆出毆打計程車司機，當時聶遠被判處有期徒刑7個月，緩刑1年。

中國男星聶遠在《延禧攻略》中飾演乾隆皇帝。（翻攝自微博）

聶遠在《延禧攻略》裡飾演乾隆皇帝，與女主角吳謹言有海量對手戲，他也因此翻紅，聶遠在2015年也曾經爆發過毆打計程車司機事件，當時他為了幫朋友出氣，在上海一家舊店門口與計程車司機爆發激烈肢體衝突，司機傷勢嚴重，聶遠則依故意傷害罪起訴，判處有期徒刑7個月，緩刑1年，聶遠本人事後也在微博發文公開道歉。

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聶遠毆打計程車司機之後，深感愧疚。（翻攝自微博）

聶遠在微博上的道歉文寫著，經過此次事件，他深刻了解到身為公眾人物的責任與底線，並向受重傷的計程車司機、粉絲、家人道歉，認為自己衝動的行為帶給許多人煎熬，內心愧疚無比。

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