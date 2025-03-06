晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《延禧》乾隆皇爆打計程車司機不輸王大陸 下場曝光

中國男星聶遠曾因替朋友出氣爆揍計程車司機。（翻攝自微博）中國男星聶遠曾因替朋友出氣爆揍計程車司機。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕33歲男星王大陸近日爭議連連，既逃避兵役之後，又爆出他教唆富二代好友痛毆計程車司機，無獨有偶，中國也有類似事件發生。曾經在《延禧攻略》飾演乾隆皇帝的中國男星聶遠，2015年亦曾爆出毆打計程車司機，當時聶遠被判處有期徒刑7個月，緩刑1年。

中國男星聶遠在《延禧攻略》中飾演乾隆皇帝。（翻攝自微博）中國男星聶遠在《延禧攻略》中飾演乾隆皇帝。（翻攝自微博）

聶遠在《延禧攻略》裡飾演乾隆皇帝，與女主角吳謹言有海量對手戲，他也因此翻紅，聶遠在2015年也曾經爆發過毆打計程車司機事件，當時他為了幫朋友出氣，在上海一家舊店門口與計程車司機爆發激烈肢體衝突，司機傷勢嚴重，聶遠則依故意傷害罪起訴，判處有期徒刑7個月，緩刑1年，聶遠本人事後也在微博發文公開道歉。

聶遠毆打計程車司機之後，深感愧疚。（翻攝自微博）聶遠毆打計程車司機之後，深感愧疚。（翻攝自微博）

聶遠在微博上的道歉文寫著，經過此次事件，他深刻了解到身為公眾人物的責任與底線，並向受重傷的計程車司機、粉絲、家人道歉，認為自己衝動的行為帶給許多人煎熬，內心愧疚無比。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中