中國狗仔屢次造謠吳奇隆婚變 終於步上張蘭後塵

去年底中國狗仔大肆爆料吳奇隆（左）與劉詩詩的婚變消息。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國微博上「有私人管道」、「內部消息」的爆料者不少，日前聲稱吳奇隆與劉詩詩已經離婚的狗仔「王大發」，因屢次拿吳奇隆、劉詩詩的婚姻說三道四，不但引發外界熱烈討論，還逼得劉詩詩發表聲明澄清。網友發現，王大發近日在微博上銷聲匿跡，原來中國社群平台進行整頓，中國狗仔包括「攝影劉大錘」、「超能攝影陽陽」微博帳號也跟著人間蒸發。

中國狗仔王大發（右）跟搭檔在直播上態度囂張。（翻攝自微博）

王大發日前進行直播，有網友嗆聲：「為何還沒被封禁」，她面露不屑地笑了起來，旁邊的搭檔則囂張說「你哥、你姐進去了，她都封不了」，除了說大話之外，竟然還自誇「王大發」既勤奮又努力，而且總是散發正能量、不搞對立，大言不慚「真封不了」。沒隔多久，王大發抖因帳號就被封禁，原因為「違反《抖音社區自律公約》相關規定」笑掉網友大牙。

請繼續往下閱讀...

男星陳曉（左）、陳妍希離婚的消息也成為王大發的談論資料。（翻攝自微博）

除了吳奇隆與劉詩詩之外，陳曉、陳妍希離婚、趙露思與前公司撕破臉，王大發都沒有錯過，裝神弄鬼的說自己有相關內幕，去年她爆料吳奇隆與劉詩詩婚變，事情鬧大之後，王大發恬不知恥的大說風涼話，指：「人家劉詩詩也沒告我造謠呀，人家告的是狗仔偷拍」、「也沒說自己沒離啊」，態度非常狂妄。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法