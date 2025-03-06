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楊謹華罕見控訴前男友「沒人性」 放生式陪伴氣到哭

楊謹華已經開始著手準備下一次的滑雪行。（翻攝自IG）楊謹華已經開始著手準備下一次的滑雪行。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星楊謹華憑偶像劇《敗犬女王》成功奪下第59屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，演技備受肯定。今（6）日楊謹華在社群平台曬出自己滑雪的照片，也罕見抱怨前男友過去沒人性的行為。

楊謹華（右）在滑雪教練的教導下，跟老公都對滑雪產生熱情。（翻攝自IG）楊謹華（右）在滑雪教練的教導下，跟老公都對滑雪產生熱情。（翻攝自IG）

楊謹華開心說：「終於！這次沒有在雪地裡哭泣了！」接著，她提起自己只有2次滑雪經驗，都是在20多歲的時候，沒有教練、沒有任何人帶領，更批評「那時一起去的男友沒人性，只玩自己的，以為放生我，就會自動學會，於是我在冰冷的雪地裡，無助的站起來沒多久又滑倒，不斷重複著，最後被自己給氣哭了！」

楊謹華回憶過去的滑雪經驗忍不住大罵前男友沒人性。（翻攝自IG）楊謹華回憶過去的滑雪經驗忍不住大罵前男友沒人性。（翻攝自IG）

過去的不良經驗讓楊謹華對滑雪的印象從原來的興奮，變成既害怕又期待。近日老公又找她出去滑雪，楊謹華想到過去的經驗，抱持著：「滑個半天拍拍照就好」。沒想到事情出現大翻轉，這次有個經驗豐富的教練帶著楊謹華夫妻，讓她痛痛快快的滑了三天雪，就連從來沒滑過雪的老公也滑出興趣來，讓楊謹華大讚「感謝幫助我解鎖滑雪，情緒價值給好給滿專業又會教的教練」並下定決心要趕緊預約明年的滑雪行。

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