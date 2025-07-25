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沒被八卦擊倒！21歲李珠珢爆熱戀球星4天 IG人數不減反增

沒被八卦擊倒！21歲李珠珢爆熱戀球星4天 IG人數不減反增網傳李珠珢因熱戀球星而出現退粉潮，但近幾日IG追蹤數卻逆勢成長，來到130.1萬。
（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂新聞／綜合報導〕剛過21歲生日的富邦悍將啦啦隊」李珠珢在台灣擁有高人氣，21日突傳出她與韓職球星朴秀宗熱戀ing，一張兩人狀似親膩的「人生四格照」在網路上瘋傳，隨後還被揪出兩人還有專屬情侶小帳…，公司對此傳言採取「不予評論」的態度。

李珠珢被爆與韓職球星朴秀宗熱戀。（翻攝自theqoo）李珠珢被爆與韓職球星朴秀宗熱戀。（翻攝自theqoo）

但也因熱戀消息未經本人親口證實，再加上李珠珢接下來幾天，又是推出個人寫真集、又是代言韓國拍貼機品牌PHOTOISM，從現場活動的熱絡氛圍看來，絲毫感受不到女神人氣消退的跡象，IG追蹤人數更是在短短4天內又增加了近千人，突破130.1萬大關，比前輩李雅英的117.2萬還高。

李珠珢推出「人生四格」拍貼專用框。（翻攝自Threads）李珠珢推出「人生四格」拍貼專用框。（翻攝自Threads）

對比韓網冷嘲熱諷，台灣粉絲雖然心碎，但仍屬理性看待此一戀愛消息。而李珠珢也逆勢操作，趁著代言拍貼機一口氣推出3款李珠珢限定的「人生四格照」，幽自己八卦分別有球衣、學生制服和休閒風等不同造型，雖拍攝者一鍵按下就能輕鬆與女神甜蜜同框。

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