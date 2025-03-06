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娛樂 音樂

生肖都等了一輪！陳奕迅終於唱回高雄巨蛋 連飆6場日期曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王陳奕迅暌違12年，宣布今年5月重返高雄巨蛋，將舉辦6場演唱會，對於E神終於重返高雄，歌迷激動直呼：「生肖都等了一輪，約定終於生效！」

陳奕迅「FEAR and DREAMS」世界巡迴演唱會2022年底於香港紅館啟航，巡演版圖橫跨亞洲、北美、澳洲等地，2023年7月曾在台北小巨蛋連開7場，當時場場秒殺熱潮延燒至今，仍讓歌迷意猶未盡。

陳奕迅相隔12年，回到高雄巨蛋舉辦演唱會。（My Kan提供）陳奕迅相隔12年，回到高雄巨蛋舉辦演唱會。（My Kan提供）

「FEAR and DREAMS」巡演主題早在多年便確立，至今仍是陳奕迅想要傳達的核心理念，他坦言：「每個人感受不同，最好親自來現場體會。」

前年陳奕迅在小巨蛋開唱，台下就有觀眾高舉寫著「高雄、台中不去嗎？」的紅布條喊話，當他看見後特別用台語說：「歹勢！」用雙手比出大愛心向中南部樂迷致歉。

陳奕迅也在演唱會後的記者會感性回應：「這邊給我很多力量，感受到很多愛，當然會想回來！」如今終於確定這套巡演將唱進南台灣。

陳奕迅宣布高雄巨蛋開唱。（My Kan提供）陳奕迅宣布高雄巨蛋開唱。（My Kan提供）

陳奕迅「FEAR and DREAMS」世界巡演高雄站將於5月16、17、18、23、24、25在高雄巨蛋登場，售票資訊即將公開，可關注「陳奕迅 FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會」官方社群。

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