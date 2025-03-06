柯佳嬿驚喜宣布新身分！吐露「不可思議的旅程」 網感動：出生了

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘戲后柯佳嬿過去出過散文集《再見少女》，近日再推出個人首本長篇小說《夢 游記》，成為一名小說家。故事描繪一名任性又迷人的才女，敘述她周邊生活的人事物，還有她充滿迷幻卻又天馬行空的夢境。她提到自己一直都想寫小說、劇本，合作多年的編輯也積極鼓勵她，「不如就試試看寫一個很長的故事」，而她一向對「夢」感興趣，再加上時常會紀錄自己的夢境，寫的東西也多半關於夢境，「於是我從夢境出發，開始寫《夢 游記》」。

柯佳嬿推出個人首本長篇小說《夢 游記》。（重版文化提供）

這本書耗時約莫一年，她說：「每個人物段落都有卡關的時候，有時候坐在iPad前一整天什麼都寫不出來，我會到戶外走走或是去看展轉換心情。」後來發展出自己的寫作模式，「在家寫不順的時候，我就換到咖啡廳寫。我喜歡喝咖啡，每次都找一間沒去過的咖啡廳，也算給自己一點動力，現在台北市咖啡廳的口袋名單很長，是這次寫書額外的收穫」，柯佳嬿同時期望這本蘊含著她過去這一年的小說，能是獻給所有讀者的禮物，邀請每一個喜歡閱讀的粉絲，一起進入奇幻、迷人而且充滿情感的「奇幻地」。

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柯佳嬿現在台北市咖啡廳的口袋名單很長，笑稱是這次寫書額外的收穫。（重版文化提供）

柯佳嬿日前更為了新書《夢 游記》進棚拍攝，一連串仙氣飄飄的宣傳照，只見她穿著一襲薄紗，身旁是雲朵，並自在地踩在小水泊上，呈現出無限的想像力也呼應書名。《夢 游記》訴說一個找尋的故事，女主角才華洋溢、充滿魅力，雖然人生彷彿有無限可能。但在眾人的羨慕之下，藏著的卻是一場又一場不想醒來的夢。「奇幻地」有無限可能，不可思議的旅程也即將開展。

柯佳嬿寫作卡關就會到咖啡廳找靈感。（重版文化提供）

此外，柯佳嬿日前在臉書、IG公布出書資訊，立刻引來演藝圈眾多星友留言力挺，包括合作《童話故事下集》的劉以豪，還有夏于喬、李沐、林予晞、路嘉欣、大文，網友們紛紛感動直呼「出生了」，熱切迎接柯佳嬿的全新創作小說。新書《夢 游記》將於3月7日中午十二點開始預購，3月14日白色情人節正式發行。

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