晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

柯佳嬿驚喜宣布新身分！吐露「不可思議的旅程」 網感動：出生了

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘戲后柯佳嬿過去出過散文集《再見少女》，近日再推出個人首本長篇小說《夢 游記》，成為一名小說家。故事描繪一名任性又迷人的才女，敘述她周邊生活的人事物，還有她充滿迷幻卻又天馬行空的夢境。她提到自己一直都想寫小說、劇本，合作多年的編輯也積極鼓勵她，「不如就試試看寫一個很長的故事」，而她一向對「夢」感興趣，再加上時常會紀錄自己的夢境，寫的東西也多半關於夢境，「於是我從夢境出發，開始寫《夢 游記》」。

柯佳嬿推出個人首本長篇小說《夢 游記》。（重版文化提供）柯佳嬿推出個人首本長篇小說《夢 游記》。（重版文化提供）

這本書耗時約莫一年，她說：「每個人物段落都有卡關的時候，有時候坐在iPad前一整天什麼都寫不出來，我會到戶外走走或是去看展轉換心情。」後來發展出自己的寫作模式，「在家寫不順的時候，我就換到咖啡廳寫。我喜歡喝咖啡，每次都找一間沒去過的咖啡廳，也算給自己一點動力，現在台北市咖啡廳的口袋名單很長，是這次寫書額外的收穫」，柯佳嬿同時期望這本蘊含著她過去這一年的小說，能是獻給所有讀者的禮物，邀請每一個喜歡閱讀的粉絲，一起進入奇幻、迷人而且充滿情感的「奇幻地」。

柯佳嬿現在台北市咖啡廳的口袋名單很長，笑稱是這次寫書額外的收穫。（重版文化提供）柯佳嬿現在台北市咖啡廳的口袋名單很長，笑稱是這次寫書額外的收穫。（重版文化提供）

柯佳嬿日前更為了新書《夢 游記》進棚拍攝，一連串仙氣飄飄的宣傳照，只見她穿著一襲薄紗，身旁是雲朵，並自在地踩在小水泊上，呈現出無限的想像力也呼應書名。《夢 游記》訴說一個找尋的故事，女主角才華洋溢、充滿魅力，雖然人生彷彿有無限可能。但在眾人的羨慕之下，藏著的卻是一場又一場不想醒來的夢。「奇幻地」有無限可能，不可思議的旅程也即將開展。

柯佳嬿寫作卡關就會到咖啡廳找靈感。（重版文化提供）柯佳嬿寫作卡關就會到咖啡廳找靈感。（重版文化提供）

此外，柯佳嬿日前在臉書、IG公布出書資訊，立刻引來演藝圈眾多星友留言力挺，包括合作《童話故事下集》的劉以豪，還有夏于喬、李沐、林予晞、路嘉欣、大文，網友們紛紛感動直呼「出生了」，熱切迎接柯佳嬿的全新創作小說。新書《夢 游記》將於3月7日中午十二點開始預購，3月14日白色情人節正式發行。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中