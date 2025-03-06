宛如《捍衛戰士》再進化！小布賽車新片《F1®》世界冠軍掛保證

〔記者許世穎／綜合報導〕由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導的新作《F1®》，帶來前所未有的「沉浸式」飆速體驗。電影今（6）日釋出首支幕後花絮，也讓曾拿下七座F1®世界冠軍獎盃的車手路易斯漢米爾頓大開眼界，為本片掛保證「這絕對是史上最真實的賽車電影！」

布萊德彼特（左）在《F1®》飾演已退役賽車手，時隔多年後重返賽道，率領年輕車手同場飆速。（翻攝自YouTube）

「小布」布萊德彼特在片中飾演已退役的賽車手，時隔多年後重返賽道，率領年輕車手同場飆速、挑戰極限。導演透露世上只有少數車手曾感受過真正飆速過程，本片想讓觀眾也能享受賽車運動的速度感，因此將《捍衛戰士：獨行俠》驚人的攝影技術再升級。

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導演柯辛斯基表示：「我們在《捍衛戰士：獨行俠》研發的攝影技術，直到《F1®》才真正推向極限！」打造出影史前所未有的極速感官體驗。《F1®》不僅在攝影技術上做出突破，更是F1®官方首度與電影跨界合作，破天荒讓劇組進入大獎賽，在英國銀石賽道、義大利蒙扎賽道、日本鈴鹿賽道，以及阿布達比的亞斯碼頭等多個知名賽道實景拍攝。

布萊德彼特在《F1®》體驗飆速。（翻攝自YouTube）

多位F1®知名車手也參與該片演出，以及捕捉大獎賽現場觀眾熱情加油的盛大場面，為電影打造出驚人的視覺效果，路易斯漢米爾就驚呼「我在拍片現場本就像小孩子一樣興奮！」《F1®》預計今年6月在台上映，同步推出2D · IMAX版本。

《F1®》幕後花絮：

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