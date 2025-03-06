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娛樂 最新消息

轟黃明志幫孫生開脫 呂秋遠千字長文嘆：對被害人非常不公平

網紅孫生日前因性騷女性而被判刑，更因道歉說法惹議遭外界撻伐，歌手黃明志昨評論此事卻稱「你跟女孩子是鬥不過的」、「你（男生）的勝訴率頂多只有0.1%」，引爆網友怒火。（圖擷自YouTube）網紅孫生日前因性騷女性而被判刑，更因道歉說法惹議遭外界撻伐，歌手黃明志昨評論此事卻稱「你跟女孩子是鬥不過的」、「你（男生）的勝訴率頂多只有0.1%」，引爆網友怒火。（圖擷自YouTube）

〔即時新聞／綜合報導〕網紅孫生日前因性騷被判刑，又因道歉說法惹議遭外界撻伐，歌手黃明志昨評論卻稱「你跟女孩子是鬥不過的」、「你（男生）的勝訴率頂多只有0.1%」，引爆網友怒火。律師呂秋遠強調，「在司法實務工作裡，我們都可以知道要成立性騷擾、性侵害有多難」，並指黃明志稱孫生本來就坦蕩，還說「當時只有錄影，沒有錄音」，鼓勵在性行為時要有紀錄，批評這「是非常負面的、對孫生被害人非常不公平的論述」。

黃明志在評論孫生性騷事件時稱，「除非在當時候你有錄音，有拍照，有拍影片，在影片中女生表現的很愛你，很愉悅的樣子...如果沒有的話，那你就等著坐牢吧」。（圖擷自臉書）黃明志在評論孫生性騷事件時稱，「除非在當時候你有錄音，有拍照，有拍影片，在影片中女生表現的很愛你，很愉悅的樣子...如果沒有的話，那你就等著坐牢吧」。（圖擷自臉書）

網紅孫生日前因性騷女子、拍打女子臀部14下判刑，在事情爆發後他還將受害者塑造成「瞎妹」，辯稱「我比較美式」、「下次會先問」，引發外界撻伐。黃明志昨在社群平台發布影片及貼文評論此事時，卻稱「這種事跟女孩子是鬥不過的，比如5年前跟你發生關係開開心心，5年後她突然講你當年性侵她，那男生的勝率頂多也就0.1％」，他還稱「除非在當時候你有錄音，有拍照，有拍影片，在影片中女生表現的很愛你，很愉悅的樣子...如果沒有的話，那你就等著坐牢吧」，並呼籲「男生記得要好好保護自己哦，當然女生也要」。

黃明志的相關說法隨即引發網路撻伐，他也立刻回應稱「請大家看完影片，固然孫生是法院認證的罪犯，非常糟糕，我也感覺需要就醫自省，但也會有人利用沒人相信他，來混淆事實。」、「怎麼會有人不看影片光看文字，這就跟大家說沒看判決書一樣」。（圖擷自臉書）黃明志的相關說法隨即引發網路撻伐，他也立刻回應稱「請大家看完影片，固然孫生是法院認證的罪犯，非常糟糕，我也感覺需要就醫自省，但也會有人利用沒人相信他，來混淆事實。」、「怎麼會有人不看影片光看文字，這就跟大家說沒看判決書一樣」。（圖擷自臉書）

黃明志的說法引發網路撻伐，他也立刻回應稱「請大家看完影片，固然孫生是法院認證的罪犯，非常糟糕，我也感覺需要就醫自省，但也會有人利用沒人相信他，來混淆事實。」黃明志也提到：「這種事本身就不對。用意在大家要保護自己，不管你是男是女，或者阿瓜也一樣……」、「怎麼會有人不看影片光看文字，這就跟大家說沒看判決書一樣」。

但網友繼續砲轟黃明志「沒有詳細了解就不要秀下限好嗎」、「孫生就是個性騷擾成性的人，不是坦蕩蕩就可以無視的問題」、「自由言論不是讓你亂講話用的！！這片段還敢剪出來，整個團隊都很有問題」、「這就是證據確鑿的性騷擾。你的論點則是跟孫生的開脫之辭如出一轍，令人難以忍受」。

呂秋遠對此發出近1500字的長文質疑：「我是不知道黃明志有哪個律師朋友這麼說，什麼情況下，勝訴率只有百分之零點一。但是，在司法實務工作裡，我們都可以知道要成立性騷擾、性侵害有多難。」

他為此也逐一說明，「要把一個性侵害犯定罪，要做的事情是很多的」，並列出在受害者要透過司法指控遭受侵害時，會遭遇許多質疑，如果不是「完美的受害者」，就有可能會被質疑是要陷害或是仙人跳，且司法程序冗長，受害者的心到最後可能只能「帶著滿身的傷痕死去」，因此他質疑黃明志的說法非常負面的、對孫生被害人非常不公平。

呂秋遠臉書全文如下：

孫生性騷擾判決出來後，黃明志錄了一段影片，然後在他的臉書寫了這些文字：

「跟所有男性同胞分享一下... 女生如果要告你強奸/性騷擾/非禮，其實是一件非常簡單的事情... 哪怕好幾年前你跟他做愛開開心心的，幾年後他反過來告你強奸，那你的勝訴率頂多只有0.1%。這是我的律師朋友告訴我的...

除非在當時候你有錄音，有拍照，有拍影片，在影片中女生表現的很愛你，很愉悅的樣子... 如果沒有的話，那你就等著坐牢吧。

男生記得要好好保護自己哦，當然女生也要...」

我是不知道黃明志有哪個律師朋友這麼說，什麼情況下，勝訴率只有百分之零點一。但是，在司法實務工作裡，我們都可以知道要成立性騷擾、性侵害有多難。

在這個社會裡，要把一個性侵害犯定罪，要做的事情是很多的。

一開始，你必須有一份「正當」的工作，這份職業，不能是陪客人吃飯，不能是在熱炒店賣酒，不可以在按摩店上班，更不能在酒店工作，否則有人會覺得，你是不是本來就想設計人家。

你們不應該在交友軟體上認識，否則會顯得你很隨便。對了，隨便的地方還包括你的衣著，你不該在第一次約會就穿著隨便。你跟他約會的地點，不可以是溫泉旅館，不可以在汽車旅館，也不能去他家，因為你無法解釋，為什麼本來要做，卻又突然可以反悔。即便是合意約砲，假設他突然單方面想要改成激烈可怕的SM，你也最好配合，否則有些檢察官會認為，一樣都是做愛，有甚麼差別呢？

如果他要強迫你發生性行為，或是對你上下其手，這時候最好要冷靜，開始全程錄音當作證據。強烈且誓死的反抗是應該的，不可以心存猶豫、半推半就，否則別人眼裡看到的，就會沒有推，只有就。當然，最好尖叫、大喊救命，否則很難證明你是不是自願的。不然，就是讓他打你，沒有傷痕的不夠，最好要有紅腫、瘀青。而這些傷痕，不要只是拍照，應該要「立刻」去驗傷，否則就沒有文件可以證明真的發生過這件事，對方甚至會說是你自己打自己。

性侵害結束以後，要注意離開案發地點的方式。如果他陪伴你一起走出去，而且有說有笑，那在訴訟上你就死定了。他們會定格、倒轉，只是為了確定你當時詭異的笑容，畢竟被性侵害，怎麼可能還面帶微笑？即使那是恐懼的、無奈的，你也不要笑。看到任何一個活人，你就應該要求救，不得猶豫，要高喊救命逃跑，否則會有人質疑你，有機會逃跑，為什麼不要對外求援？

如果是一個人逃出去，記得要面帶恐懼與眼淚，不可以面無表情。坐上計程車，最好直奔醫院，或是警察局報案，不要去藥局買事後避孕藥。在計程車上，要向司機求援，或者是發訊息、打電話給最好的朋友，告訴他，你剛剛被性侵害，否則會被質疑，為什麼第一時間不報案、不求救。如果直接回到家裡，甚至過了幾天、幾個月以後才決定要報警，那麼，要把他繩之以法就更難了，因為你為什麼當下不報案呢？是不是有甚麼心有不甘的情況，才去陷害人家？

如果忘了錄音、忘了求救，沒有錄影，至少你得要忍住噁心的感覺，發訊息給對方，質問對方剛剛為什麼要性侵害你？你得要把過程、不願意的想法，在訊息或電話裡表現出來，至少可以讓他事後承認，最好有對不起三個字，這樣成功的機率就更高了。

報警以後，如果問你要不要和解，盡量不要，也不要主動講和解金額，不然會有人覺得，你就是為了錢，你就是愛錢，這就是仙人跳，你果然不是單純的女生。被車撞，可以大方的跟對方要求賠償，但是被性侵害，談到錢，就是很沒尊嚴、很俗氣、很不要臉，很像是拿身體來換錢，就是婊子仙人跳。

在法院審理的時候，記得要哭，最好是歇斯底里的哭，附上曾經看心理門診的證明，他到底哪隻手摸你，會被反覆質問，最好不要講錯，不然就是有問題。但是也不要講得太清楚，否則會有人質疑你，既然被性侵害，為什麼還可以記得這麼多細節？

好了，如果你做到以上幾點，恭喜你，你是完美的被害人。在經過冗長的司法程序後，或許他會被判有罪，而你的心，可以帶著滿身的傷痕死去。

黃明志當然可以分析性犯罪誣告的可能性，但是以孫生當例子，說他本來就是這樣坦蕩的人，何況「當時只有錄影，沒有錄音」，鼓勵大家在性行為時要有紀錄，然後說「男生要好好保護自己」，我覺得這應該是非常負面的、對孫生被害人非常不公平的論述。


☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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