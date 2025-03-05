英國奇才Jacob Collier 5月登台！號稱「天使的河流」震撼歌迷

英國歌手Jacob Collier將於5月23日在台北開唱。（Wonderful Entertainment Asia提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕英國當代音樂奇才Jacob Collier宣布5月登上Zepp New Taipei，獻出台灣專場初體驗，為台灣樂迷打造前所未見的音樂饗宴！

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Jacob Collier曾與Coldplay主唱Chris Martin合唱《Fix You》，相關片段在網上瘋傳，有樂迷形容：「那一刻的全場合唱，真是有史以來最酷的事，像是進入了一條充滿天使的河流。」

來自倫敦的Jacob Collier，音樂風格融合爵士、古典、流行與電子元素，出道以來已獲7座葛萊美獎、16項提名，是史上首位前五張專輯皆獲葛萊美獎的英國音樂人。

今年，Jacob Collier與Tori Kelly、John Legend合作的《Bridge Over Troubled Water》拿下「最佳編曲（樂器或無伴奏合唱）」大獎。

英國歌手Jacob Collier將於5月23日在台北開唱。（Wonderful Entertainment Asia提供）

截至目前為止，Jacob Collier與超過百位的音樂人合作，其中包括Coldplay、SZA、John Legend、Tori Kelly，傳奇作曲家Hans Zimmer等。

Jacob Collier不僅能演奏多種樂器，更擅長即興創作，引導觀眾分聲部合唱，打造獨一無二的「音樂實驗室」；Jacob Collier台北演唱會於5月23日晚間8點在Zepp New Taipei舉行，門票於3月11日上午11點在遠大售票開賣。

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