館長健身房事業遭爆冷清 486先生勸：多讀書少說屁話

館長的健身房昨日宣布取消24小時營業，網紅486先生嗆他多讀書、少說屁話。（本報資料照、擷取自486先生臉書，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」時常在直播與社群平台上針對時事發表看法，風格直率、言論犀利，使他成為媒體關注的焦點。然而，近日卻傳出他創立的「成吉思汗健身俱樂部」經營狀況不佳，官方甚至宣布取消24小時營業。對此，團購電商名人「486先生」陳延昶發文怒嗆館長，勸他應該「少講屁話、多看書」。

486先生發文開嗆館長陳之漢。（擷取自486先生陳延昶臉書）

486先生稍早在臉書發文並向館長喊話，「阿漢，大哥是不是早就跟你講，平常屁話少講、多看書、多閱讀、好好用心經營。當大家不斷增加競爭力越來越好，你在哪兒原地踏步自以為很有聲量，但你的競爭對手越來越好越來越強的時候，你就一步步走向沒落」。

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486先生指出，「消費者的眼睛是雪亮的，你們的健身館服務品質跟很多的細節，如果跟不上大家所需要所要的，你就會被淘汰。經營跟管理是兩碼的事，你可是對外不斷的去開發市場，那一個是不斷的優化內部的競爭力，這不是講幹話就會成功，而是需要無時無刻不斷的花心思」。

最後，486先生再次勸戒館長，「大哥再一次的勸你，多閱讀、多看書，房間經營管理的書籍真的要多買來閱讀，哪怕是一本書讓你有個新的觀念新的思維，那花的這幾百塊錢就值得了」。

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