晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林辰唏暢談開放式關係！ 自爆主動邀大17歲導演「打一砲」

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林辰唏日前出席新戲記者會時，自爆和導演林立書是開放式關係，她近日登上YouTube節目《Peggy Fo Show》，加碼透露當年她在男方家酒醒後，提議要不要「打一砲再走」，結果兩人激戰後，長達一週沒聯絡。

林辰唏暢談「開放式關係」。（資料照，記者陳奕全攝）林辰唏暢談「開放式關係」。（資料照，記者陳奕全攝）

林辰唏表示，當初沒有打算和林立書交往，只是被對方外在吸引，單純想發生關係，沒想到竟發生寵物狗跑掉的糗事。她在對方家裡覺得很睏，原本想離開，最終被對方留宿，於是大膽提議：「不然一起睡好了！」

結果當晚什麼都沒發生，兩人睡在同張床卻沒觸碰彼此。直至林辰唏酒醒後想說，「都來了要打一砲再走」，主動問對方要不要發生關係？林立書嚇壞直呼：「這個要用問的嗎？」過程十分逗趣。然而，兩人激戰後，一個禮拜都沒有聯繫彼此，後來才開始發展戀情，兩人的固定約會模式就是吃飯、回家看狗、做愛。

事實上，林辰唏和導演林立書的兒子已經8歲，但2人堅決不結婚，她先前出席新戲記者會表示，「結婚就是種商業活動，後續還要宴客之類的，很多事情要麻煩，我們的關係不會因為結不結婚改變。」她的觀念很前衛，指出彼此是開放式關係，甚至還說：「我很希望有人愛上他，他的條件很好，我希望這輩子很多人愛他。」

林辰唏也坦言，兩人的關係很另類，不會過問對方有沒有新對象，最近因為兒子搬來台北，兩人只好同居，讓小孩天天可以見到爸媽，但林辰唏表示雙方還是不會像普通夫妻一樣黏TT，各自擁有獨立空間，若她有喜歡的人也會主動跟林立書講，男友也不在意。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中