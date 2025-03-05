林辰唏暢談開放式關係！ 自爆主動邀大17歲導演「打一砲」

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林辰唏日前出席新戲記者會時，自爆和導演林立書是開放式關係，她近日登上YouTube節目《Peggy Fo Show》，加碼透露當年她在男方家酒醒後，提議要不要「打一砲再走」，結果兩人激戰後，長達一週沒聯絡。



林辰唏暢談「開放式關係」。（資料照，記者陳奕全攝）

林辰唏表示，當初沒有打算和林立書交往，只是被對方外在吸引，單純想發生關係，沒想到竟發生寵物狗跑掉的糗事。她在對方家裡覺得很睏，原本想離開，最終被對方留宿，於是大膽提議：「不然一起睡好了！」

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結果當晚什麼都沒發生，兩人睡在同張床卻沒觸碰彼此。直至林辰唏酒醒後想說，「都來了要打一砲再走」，主動問對方要不要發生關係？林立書嚇壞直呼：「這個要用問的嗎？」過程十分逗趣。然而，兩人激戰後，一個禮拜都沒有聯繫彼此，後來才開始發展戀情，兩人的固定約會模式就是吃飯、回家看狗、做愛。

事實上，林辰唏和導演林立書的兒子已經8歲，但2人堅決不結婚，她先前出席新戲記者會表示，「結婚就是種商業活動，後續還要宴客之類的，很多事情要麻煩，我們的關係不會因為結不結婚改變。」她的觀念很前衛，指出彼此是開放式關係，甚至還說：「我很希望有人愛上他，他的條件很好，我希望這輩子很多人愛他。」

林辰唏也坦言，兩人的關係很另類，不會過問對方有沒有新對象，最近因為兒子搬來台北，兩人只好同居，讓小孩天天可以見到爸媽，但林辰唏表示雙方還是不會像普通夫妻一樣黏TT，各自擁有獨立空間，若她有喜歡的人也會主動跟林立書講，男友也不在意。

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