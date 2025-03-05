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娛樂 最新消息

李新討婆婆歡心無所不用其極 誓言出國度蜜月「帶3人回家」

李新討婆婆歡心無所不用其極。（中天提供）李新討婆婆歡心無所不用其極。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《同學來了》明（6日）晚9點播出「為了成為好媳婦她們演很大？其實婆婆眼裡…馬腳全都露」，沈世朋的老婆李新自認非常會討婆婆歡心，我巴結婆婆無所不用其極，就連得知婆婆想抱孫，她也是二話不說立馬執行。

李新在婆婆感冒時送人蔘精，婆婆要去日本就換日幣送她，婆婆睡不著覺就送紅酒，用盡所有力氣去討婆婆歡心，就連得知婆婆想抱孫，她也立馬執行，「我老公跟我結婚時已經38歲，婆婆一直暗示我很著急（抱孫），我那時候才22歲，原本沒有想那麼早生，但看我婆婆那麼著急，想說早生晚生都是生，那不如早早了了婆婆的心事，我就跟她說『我這次出國度蜜月，去2個人，回來一定3個人』，我婆婆超開心。」

李新（左）與沈世朋結婚10週年紀念日去小旅行時，帶上婆婆。（記者潘少棠攝）李新（左）與沈世朋結婚10週年紀念日去小旅行時，帶上婆婆。（記者潘少棠攝）

而李新還提到嘴甜也很重要：「結婚10週年紀念日去小旅行的時候，我也帶上我婆婆，因為我覺得沒有我婆婆，就沒有我10年美滿的婚姻，這種話我也都會在我婆婆面前講，她聽了都好高興。」

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