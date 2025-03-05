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娛樂 最新消息

486先生酸凌濤 「我是C，完蛋了，掏鳥哥要告我」

凌濤被爆涉「露鳥」性騷醜聞及對婚姻不忠，4日接受媒體訪問駁斥爆料不實，已請金牌律師蒐證，準備提告。（記者塗建榮攝）凌濤被爆涉「露鳥」性騷醜聞及對婚姻不忠，4日接受媒體訪問駁斥爆料不實，已請金牌律師蒐證，準備提告。（記者塗建榮攝）

〔記者林南谷／台北報導〕國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤4日遭爆曾經涉嫌傳私密照片騷擾女性友人、對婚姻不忠，他隨即在國民黨中央黨部召開記者會喊冤指出，報導內容全部都是捏造、造謠、移花接木、杜撰故事，而且內容邏輯不通、錯誤百出，他並對週刊與民進黨嗆聲「放馬過來」，此事擋不住他的打擊力道，而且會「加倍奉還」，自己絕對不會因為人格毀滅，不繼續正面迎擊。

凌濤並說，如果有任何人與他互動感到不舒服，請直接向主管機關申訴，他絕對會配合調查，週刊對他潑髒水，等於是自證為「綠營側翼」，他已委請律師蒐證，如果政論節目或媒體有引用任何超出評論範圍的內容，他都會蒐證提告，「司法戰我沒有輸過。」

團購電商名人「486先生」陳延昶昨天清晨在新聞炸鍋後，立刻在臉書以「號外」發文狂酸凌濤：「中國國民黨「拎掏」（諧音同凌濤） 傳出露出生殖器官視訊，騷擾女性；若屬實，這不要臉的下三濫。」發文後，486先生更在下方連結媒體相關報導，怒喊3字「噁心啊」。

今（5）日一早，486先生再緊咬凌濤在臉書俏皮說：「大家好，我是C。完蛋了，掏鳥哥要告我了..............」486先生自稱「C」，是因指控者F稱凌濤傳送下體照片，對此，凌濤表示，整個故事都是捏造，F應該直接站出來，更痛批「這是什麼爛劇本」，486先生才反諷稱自己是「C」。

現年35歲的凌濤，現任桃園市議會議員、國家政策研究基金會副執行長，曾任第7屆國民黨青年團總團長兼指定中央常務委員、國民黨文化傳播委員會主任委員、朱立倫辦公室發言人、國民黨2024總統及立委競選平台發言人。

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