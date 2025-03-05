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角頭老大暴怒「女友和兒子」不倫！賴慧如慘遭挨打

角頭老大暴怒「女友和兒子」不倫！賴慧如慘遭挨打賴慧如（右）在《好運來》姦情被發現，惹火龍天翔。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕龍天翔在民視八點檔《好運來》飾演角頭大哥，發現發現女友賴慧如和兒子王燦飾）有染，震怒之下出手教訓兩人，連女友的弟弟陳家逵也遭殃。龍天翔早期拍武打電影，堅持打戲都要來真的，面對戲裡一手扶持的兒子王燦和自己的女人爆不倫，他氣憤對著賴慧如又是掐臉又是狠摔狠踢，對王燦也不手軟，拳拳到肉。

龍天翔表示，身為角頭大哥，面對此等醜聞自然不能輕易放過，為了角色，雖說正式拍攝前套過招，但幾場戲的怒罵與動粗，演來也是身心俱疲，他還大讚王燦非常耐打。

角頭老大暴怒「女友和兒子」不倫！賴慧如慘遭挨打龍天翔（左）在《好運來》發現兒子與賴慧如姦情，相當氣憤。（民視提供）

王燦則表示被打還算小事，最辛苦的是賴慧如，她不僅要哭又要被打，驚恐又鼻涕眼淚齊流的模樣，讓他十分心疼。加上賴慧如的老公全程在場，更讓他倍感壓力，忍不住先上前打招呼。

角頭老大暴怒「女友和兒子」不倫！賴慧如慘遭挨打賴慧如（右）在《好運來》姦情被發現，王燦遭逼劃破她的臉。（民視提供）

賴慧如透露這場戲她哭到數不清次數，反覆的摔、反覆被扯，甚至導演喊卡後，直接倒地躺在地上不想動。不只如此每當情緒中斷，聽到自己的歌《堅疕》，瞬間又能淚如雨下。她表示，拍攝結束後她直接「腦袋關機」，感謝老公全程陪伴，以及弟弟陳家逵一同「苦中作樂」。賴慧如還預告，暴風雨過後將迎來新的人生

相關新聞：賴慧如「不倫戀」被抓包：愛情是盲目的 遭黑道老大打到滿臉血

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