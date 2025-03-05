黃瑄飆罵尪竟成「暴走博美狗」！認了新戲：拍到快中風

尹昭德（右）和黃瑄在《寶島西米樂》劇中個性一冷一熱。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕尹昭德、黃瑄在台視八點檔《寶島西米樂》中飾演夫妻，2人攜手經營寶島西服店，在事業上相互扶持，生活中卻是截然不同的性格，一冷一熱形成鮮明對比。黃瑄過去在8點檔多飾演反派，這次則挑戰精明幹練、直率奔放的女強人， 依舊有許多情緒張力十足的戲份，不過卻是來自於角色的急性子，只要一激動，就會跺腳、揮舞雙手，性格張揚又帶點神經質，讓黃瑄忍不住笑稱：「官曉蘭（黃瑄角色名）就像一隻博美狗！」

她因大量情緒戲，演來耗體力、腦袋瞬間空白，她說：「有時真的覺得會拍到快中風，需要隨時找呼吸點，在兩句台詞間換氣。」拍完一場戲需趕緊補充水分潤喉。她還透露16年前她與尹昭德便曾在戲中飾演夫妻，這次再度合作，熟悉的默契瞬間回歸。

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黃瑄（右二）在《寶島西米樂》劇中經常有情緒戲，笑說自己差點拍到中風。（台視提供）

尹昭德在戲劇圈耕耘多年，曾在台視《雨後驕陽》中飾演製鞋師傅，這次在《寶島西米樂》挑戰西裝職人，不僅角色性格更添細膩質感，他更特地在家練習縫紉，延續職人精神。

他坦言自己平時不太會與人爭執，因此拍攝情緒戲對他來說是很大的挑戰，排戲時就已經被黃瑄的強勢氣場震撼：「不管是我本人，還是梅樹師（尹昭德角色名），都不擅長吵架。梅樹師是個做西裝的斯文人，夾在老婆和女兒中間真的很為難，只能靜靜看著她們解決一切。」

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