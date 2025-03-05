晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃瑄飆罵尪竟成「暴走博美狗」！認了新戲：拍到快中風

尹昭德（右）和黃瑄在《寶島西米樂》劇中個性一冷一熱。（台視提供）尹昭德（右）和黃瑄在《寶島西米樂》劇中個性一冷一熱。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕尹昭德、黃瑄在台視八點檔《寶島西米樂》中飾演夫妻，2人攜手經營寶島西服店，在事業上相互扶持，生活中卻是截然不同的性格，一冷一熱形成鮮明對比。黃瑄過去在8點檔多飾演反派，這次則挑戰精明幹練、直率奔放的女強人， 依舊有許多情緒張力十足的戲份，不過卻是來自於角色的急性子，只要一激動，就會跺腳、揮舞雙手，性格張揚又帶點神經質，讓黃瑄忍不住笑稱：「官曉蘭（黃瑄角色名）就像一隻博美狗！」

她因大量情緒戲，演來耗體力、腦袋瞬間空白，她說：「有時真的覺得會拍到快中風，需要隨時找呼吸點，在兩句台詞間換氣。」拍完一場戲需趕緊補充水分潤喉。她還透露16年前她與尹昭德便曾在戲中飾演夫妻，這次再度合作，熟悉的默契瞬間回歸。

黃瑄（右二）在《寶島西米樂》劇中經常有情緒戲，笑說自己差點拍到中風。（台視提供）黃瑄（右二）在《寶島西米樂》劇中經常有情緒戲，笑說自己差點拍到中風。（台視提供）

尹昭德在戲劇圈耕耘多年，曾在台視《雨後驕陽》中飾演製鞋師傅，這次在《寶島西米樂》挑戰西裝職人，不僅角色性格更添細膩質感，他更特地在家練習縫紉，延續職人精神。

他坦言自己平時不太會與人爭執，因此拍攝情緒戲對他來說是很大的挑戰，排戲時就已經被黃瑄的強勢氣場震撼：「不管是我本人，還是梅樹師（尹昭德角色名），都不擅長吵架。梅樹師是個做西裝的斯文人，夾在老婆和女兒中間真的很為難，只能靜靜看著她們解決一切。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中