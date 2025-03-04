涉教唆毆打UBER司機 王大陸聲押禁見

知名藝人王大陸因涉嫌教唆毆打司機而被檢方聲押禁見。（資料照）

首次上稿 22:29

更新時間 23:15（新增游翔閔聲押）

王大陸訊後檢方於晚間10時左右向法院聲請羈押禁見。（記者羅沛德攝）

〔記者王定傳／新北報導〕知名藝人王大陸去年4月因與Uber司機發生口角，涉嫌向富二代友人游翔閔告狀，游竟涉嫌撂人毆打司機，新北地檢署今日指揮新北市刑大、永和警分局兵分4路發動搜索，並拘提王大陸、游男到案，今晚訊後向法院聲押禁見王大陸及游男。

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檢方訊後認為，王、游2人涉教唆傷害、違反個人資料保護法非法利用個人資料等罪嫌，王另涉使公務員登載不實罪嫌，犯罪嫌疑重大，且2人均有逃亡、串滅證之虞，向法院聲押禁見。

據了解，王大陸去年4月18日叫Uber從北市大安區現住地到信義區戶籍地，期間他先是認為連姓司機繞路，起第一波口角，下車後他的鑰匙掉在車上，但車門打不開，王大陸狠敲車窗，再與連男二度起口角。

檢警懷疑，王大陸事後向富二代友人游翔閔告狀，游男透過關係找到連男，並撂人將他打進醫院，檢警在偵辦王大陸逃兵案時發現此事，今日前往王、游柱居處搜索，並拘提到案，警詢後依殺人未遂罪嫌送辦。

至於王大陸涉躲避兵役部分，檢警偵辦發現，陳姓男子為首的助逃兵役不法集團，涉協助想躲兵役的役男造假病歷，讓他們免當兵；檢警2月兵分14路搜索，拘提3名集團成員及王大陸等10名役男，複訊後依妨害兵役治罪條例的「意圖逃避兵役以不正方法變更體位」罪嫌及刑法使公務員登載不實罪嫌，諭令王男15萬元交保，其他9名役男3萬元至10萬元不等金額交保，聲押禁見李男等3名集團成員獲准；陳男已於1月被收押禁見。

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