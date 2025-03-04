選擇障礙該吃哪種藥？ØZI招認這點是病態全都說了

ØZI將在北流舉辦演唱會。（奧曼音樂有限公司提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕ØZI開唱倒數，3月22日將在北流舉辦「SWIRL 漩・渦」演唱會，他期待地說：「每次演唱會都像是我某個階段的記錄，自從2023年的演唱會以來，我累積了很多新歌，也在音樂與個人層面有了更多體悟。這次，大家會看到一個更成熟、更進化的我。」

相關新聞：ØZI香港開唱太閉俗 Karencici暖場變身MC

請繼續往下閱讀...

ØZI推出新專輯，新歌《FINAL FINAL FINAL》攜手The Crane、Gummy B合作，探討完美主義在日常生活中的微妙拉扯。

ØZI（中）攜手The Crane（左）、Gummy B推出新歌。（奧曼音樂有限公司提供）

ØZI表示：「我覺得他們的風格跟這個beat很搭，就想說一起jam看看能擦出什麼火花，結果這首歌就這樣自然成型了。」透露當初邀請The Crane、Gummy B到家裡一起即興創作。

ØZI透露他們3人都是完美主義者，「我腦中總有個理想版本，如果成品跟想像不符，我就會覺得有瑕疵。即使99％的人不會在意，我還是會糾結到自己滿意為止。」

而這首歌的歌詞寫到「選擇障礙該吃哪種藥呢」，ØZI解釋：「這句話把我們對完美的追求形容得像是種病態，應該會讓很多人感同身受。」也想透過歌曲傳達，有時得學會放手，「因為真正的美往往藏在不完美裡。」

ØZI更分享，「我們做音樂時，總是存下無數版本，『Final』之後還有『Final Final』，甚至『Final Final Final』，直到最後一刻還在改。」笑認3人皆是完美主義者，對作品總有著無盡的優化渴望。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法