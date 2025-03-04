威廉放話拼二胎！卓君澤羞笑：想添弟弟還妹妹

威廉擔任清潔用品品牌年度代言人。（花仙子企業股份有限公司提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕威廉擔任清潔用品品牌年度代言人，坦言當爸加上工作忙碌接了新節目，真的沒什麼時間打掃，親身體驗品牌產品後，自信地笑說：「我就有體力拼第二胎啦！」

這次代言讓威廉有感而發，他笑說：「現在打掃變得很有成就感，尤其是看到地板亮晶晶的瞬間，超療癒！」體貼老婆的他更不忘呼籲：「打掃不是女生的事，男生適時幫忙，家裡氣氛會更甜蜜，還能加分夫妻感情！」他與老婆卓君澤分工合作，打掃完的家不僅乾淨，還多了更多能一起放鬆的時間。他打趣地說：「卓卓一直笑我，說我這麼勤勞，是不是偷偷計畫給百香果添個弟弟或妹妹？」

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威廉省下打掃時間放話拼二胎。（花仙子企業股份有限公司提供）

近期流感、病毒來勢洶洶，威廉也特別提醒大家：「居家環境乾淨很重要，才能保護家人健康！」現代人生活忙碌，居住空間以小宅、小坪數為主，化身日系打掃型男的威廉也呼籲：「打掃不該是壓力，而是讓家更溫馨的過程！」

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