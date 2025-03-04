晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

威廉放話拼二胎！卓君澤羞笑：想添弟弟還妹妹

威廉擔任清潔用品品牌年度代言人。（花仙子企業股份有限公司提供）威廉擔任清潔用品品牌年度代言人。（花仙子企業股份有限公司提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕威廉擔任清潔用品品牌年度代言人，坦言當爸加上工作忙碌接了新節目，真的沒什麼時間打掃，親身體驗品牌產品後，自信地笑說：「我就有體力拼第二胎啦！」

這次代言讓威廉有感而發，他笑說：「現在打掃變得很有成就感，尤其是看到地板亮晶晶的瞬間，超療癒！」體貼老婆的他更不忘呼籲：「打掃不是女生的事，男生適時幫忙，家裡氣氛會更甜蜜，還能加分夫妻感情！」他與老婆卓君澤分工合作，打掃完的家不僅乾淨，還多了更多能一起放鬆的時間。他打趣地說：「卓卓一直笑我，說我這麼勤勞，是不是偷偷計畫給百香果添個弟弟或妹妹？」

威廉省下打掃時間放話拼二胎。（花仙子企業股份有限公司提供）威廉省下打掃時間放話拼二胎。（花仙子企業股份有限公司提供）

近期流感、病毒來勢洶洶，威廉也特別提醒大家：「居家環境乾淨很重要，才能保護家人健康！」現代人生活忙碌，居住空間以小宅、小坪數為主，化身日系打掃型男的威廉也呼籲：「打掃不該是壓力，而是讓家更溫馨的過程！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中