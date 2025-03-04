鄭家純冰島曬雪乳 浪漫藍湖溫泉…超糗

網紅鄭家純在社群分享自己的歐洲行紀錄。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅鄭家純嫁做人妻之後，經常在社群分享生活點滴，昨（3）日她曬出一段影片，內容是她到歐洲旅遊，在冰島進行自駕旅遊的她，找到知名景點藍湖溫泉，於是換上藍白色比基尼立刻下水體驗，在溫泉中露出雪乳的她，胸前豐滿，背後氤氳繚繞，只不過影片結尾藏了個彩蛋，讓鄭家純羞紅了臉。

鄭家純在藍湖溫泉中露出雪乳。（翻攝自臉書）

鄭家純在冰島體驗了10天自行駕車旅遊的樂趣，順利完成1800公里挑戰，鄭家純說：「我們6個人2台車，4個人輪流開車」。鄭家純還特別建議，如果要到冰島開車旅遊，記得帶著對講機，碰到手機收訊不好的地方，用對講機溝通特別順暢。

請繼續往下閱讀...

鄭家純在水中放電，比基尼襯托出她的好身材。（翻攝自臉書）

鄭家純看到藍湖溫泉喜孜孜地下水體驗，只見她將長髮盤起，換上藍白色交織的比基尼緩緩泡入溫全中。面對鏡頭，鄭家純一下躺著；一下露出雪乳，讓人覺得血脈賁張，只不過，在影片最後她竟不小心滑了一跤，甚至被水嗆到，模樣全被放送。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法