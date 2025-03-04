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曾沛慈切除子宮息肉「血淋淋不敢看」！為1事想向汪東城下跪

曾沛慈前陣子切除子宮息肉。（記者潘少棠攝）曾沛慈前陣子切除子宮息肉。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾沛慈前陣子去日本旅行，不過今（4日）出席保養品活動自爆旅遊前先去切除子宮息肉，驚呼：「我以為只有一顆，沒想到很多顆。」醫生給她看照片，「血淋淋我不敢看！」但相信自己會健健康康的。

曾沛慈今出席AHC醫美科研保養品發表活動。（記者潘少棠攝）曾沛慈今出席AHC醫美科研保養品發表活動。（記者潘少棠攝）

曾沛慈出席AHC醫美科研保養品發表活動，笑說每次有重要活動回家會故意不卸妝，「我會妝髮一整天，先生問我為什麼不卸妝，我說：『我想讓你看見我公主般模樣。』」老公則嘴甜跟她說：「妳素顏也很漂亮！」曾沛慈笑說：「他的求生欲望很強。」

曾沛慈對於生小孩順其自然。（記者潘少棠攝）曾沛慈對於生小孩順其自然。（記者潘少棠攝）

結婚3年，曾沛慈難免遇到長輩催生，但她說對於生小孩順其自然，「我有跟我媽媽說，我這歲數了，有很好，沒有也沒關係，兩人世界也很好。」

相關新聞：《終極》CP感情生變？曾沛慈遭疑「退追汪東城」 親上火線：我的錯

汪東城（左）、曾沛慈（右）曾在戲劇上合作。（資料照，記者潘少棠攝）汪東城（左）、曾沛慈（右）曾在戲劇上合作。（資料照，記者潘少棠攝）

之前曾沛慈和昔日《終極三國》系列拍戲夥伴汪東城一起合唱新歌《下個時空再相愛》，沒想到引起部分歌迷反彈，甚至爆出曾沛慈沒有關注汪東城社群帳號紛擾，今曾沛慈解釋她一直以為自己有追蹤對方，沒想到竟沒有，當時還趕緊傳訊息給汪東城：「我跟你下跪！不知道怎麼回事。」還放上下跪圖案，苦笑說：「他說沒事，還說我怎麼還是很鏘。」

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