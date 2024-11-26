《終極》CP感情生變？曾沛慈遭疑「退追汪東城」 親上火線：我的錯

曾沛慈（右）與汪東城（左）推出新歌《下個時空再相愛》。（翻攝自華研）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾沛慈和汪東城曾在《終極三國》、《終極一班》等「終極系列」戲劇合作演出，共組螢幕情侶「東婷CP」更是許多粉絲的童年回憶。近期她推出新歌《下個時空再相愛》，首次和汪東城在音樂上合作，兩人再續前緣，卻被眼尖網友發現曾沛慈沒有追蹤汪東城的IG帳號，對此，她也澄清直喊：「我的錯！」

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曾沛慈與汪東城合作新歌《下個時空再相愛》，兩人笑說是給戲迷的「終極售後服務」，卻被網友揪出她似乎退追汪東城IG，引發粉絲議論。曾沛慈為此發限時動態澄清，原以為自己有追蹤汪東城，結果回頭確認才發現真的沒有，「我明明記得一直都有追蹤他的，我的錯！」也強調當時與汪東城拍戲時期根本還沒有IG，可能因此忽略追蹤，「我剛已經趕快按下去追蹤對方了，謝謝大家的關心」。

曾沛慈澄清沒有退追汪東城。（翻攝自曾沛慈IG）

曾沛慈坦言平常不會刻意解釋子虛烏有的誤會，但這次為了避免粉絲間產生不必要的不愉快，她才選擇出面澄清，「我只是衷心希望大家都好好的，每一次機會我真的都很感謝，這次的合作我更覺得是」，溫馨喊話粉絲之間別再產生不愉快，「Love & peace.」。

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