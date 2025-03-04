發生什麼事？ 《全明星》李芷婷突發不自殺聲明

曾經參加《全明星運動會》的歌手李芷婷，今（4）日下午突然在社群平台發了「不自殺聲明」。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經參加《全明星運動會》的歌手李芷婷，今（4）日下午突然在社群平台發了「不自殺聲明」，讓人一頭霧水，不知道她發生了什麼事情。李芷婷在文中甚至喊話：「如果我出什麼事，你的責任絕對歸咎最大，所以請再好好的重新思考」。

李芷婷在文中表示，3月1日她和朋友從捷運劍潭站出發，準備到陽明山用餐，途中有輛帶著顯眼Logo的車子跟她搭乘的車停在紅綠燈前，當下李芷婷沒有多想，和朋友騎摩托車快速離開。沒想到吃完飯後，李芷婷和朋友在附近走走、逛逛，便走進美國渡假村裡，沒想到在那兒又看見先前遇到那輛Logo明顯的車。李芷婷說：當下朋友打哈哈開玩笑說「欸不會是狗仔吧！好剛好喔」但李芷婷心裡早已警鈴大作。

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李芷婷跟朋友出去玩發現自己被陌生人跟蹤一整天。（翻攝自IG）

「不可能吧…我最近有什麼好值得拍的嗎？」李芷婷心裡疑惑，大腦也飛快運轉，「近期日子過得挺安穩，正在創作準備專輯期間，要拍我的畫以太沒有爆點了吧。」卻沒想到該車一見到李芷婷就迅速開走，讓李芷婷心裡有種說不出的異樣。

李芷婷已經報警，並希望如果對方是歌迷，請不要再用這種方式，她覺得很害怕。（翻攝自IG）

當天李芷婷還跟朋友一起逛了夜市，搭捷運回家時已經臨近晚間10點。午夜12點時李芷婷陪著室友下樓聊天，沒想到第三度看到同一輛帶著顯眼Logo的車停在兩人前面，「同樣的車牌、同樣的車型、同樣是一位年輕男子坐在駕駛座上，疑似看到我注意到他，他馬上又快速開走」李芷婷嚇得雞皮疙瘩掉滿地，並確認這個人已經尾隨她一整日，而且對方也知道李芷婷住處在哪兒。

李芷婷已經報警，並希望如果對方是歌迷，請不要再用這種方式，她覺得很害怕。（翻攝自IG）

「當下我確認他開走後，嚇得馬上衝上樓拿手機，趕緊拖我室友帶我去報警，警察幫我做完筆錄後已經是凌晨四點，由於那天一早起來化妝出遊再到走一整天路，我其實已經累到有點不知道自己在幹嘛。隔天清醒後腦袋依舊混亂，一種難以言喻的恐懼感不斷衝擊我的大腦。」感到恐懼的李芷婷說自己不知道那個人到底是不是狗仔，也不知道是什麼粉絲或陌生人，害怕的她現在都不敢一個人出門，李芷婷還說：「而且有一個很明顯的是，他怎麼知道我那天要去劍潭？除了那群真心朋友，我沒有跟任何人透露，我想到的可能性，就是他埋伏好多天等著我出門，一起上捷運再趁我等朋友時間去租車（沒錯，那台車甚至是irent）」，李芷婷推猜對方是預謀好才跟著她，現在她只希望警方趕緊找到這個人，並呼籲，如果是粉絲可以大膽過來詢問是否方便拍照、簽名，但不要跟蹤，「不要用這種方式，我也是人」。

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