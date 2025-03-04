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娛樂 最新消息

大S上億財產傳分好了 「汪小菲喜拍Vlog」網諷：嘴角壓不住

大S因流感併發肺炎不幸離世，享年48歲。（資料照）大S因流感併發肺炎不幸離世，享年48歲。（資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛離世後，上億遺產成為外界關注焦點，據悉大S遺產目前都已處理完畢。前夫汪小菲三度帶現任妻子馬筱梅來台處理相關事宜，期間不忘帶著家人出遊踏青，於昨（3）上傳Vlog影片，看似過得相當享受。

汪小菲上傳來台4天3夜Vlog。（翻攝自微博）汪小菲上傳來台4天3夜Vlog。（翻攝自微博）

汪小菲近日在「麻六記旗艦店」的社群平台上，更新來台4天3夜的Vlog影片，表示趁著天氣好帶家人到碧山巖踏青，更透露此處距離自家豪宅開車只要20分鐘，過程中吃豆花、喝咖啡，坦言自己也是第一次到這裡郊遊，能俯瞰整個台北市美景，讓他覺心曠神怡。此外，一行人更造訪深坑老街，大啖當地美食臭豆腐，看起來相當愜意。

對比先前得知大S離世消息，第一時間來台的憔悴、哀傷模樣，汪小菲的情緒似乎已經恢復不少。影片曝光引起網友兩極反應，不少人開酸，「拿到遺產了，他的嘴角比AK-47還難壓」、「奧斯卡影帝呀！這麽快悲痛側底消失了」、「才剛走不久，他們完全把她忘記了」，但也有人支持表示，「開心過好每一天」、「一定要狠狠幸福下去」。

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