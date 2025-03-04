晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

離婚迎第二春！民雄談「重組家庭」磨合方法

〔記者林欣穎／台北報導〕男星民雄擔任《少年願望事務所》來賓，分享自己在重組家庭中的經驗，他強調「孩子應該被尊重，讓他們理解並參與家庭的變化」，希望能給面臨相同狀況的家庭一些參考與力量。

民雄分享重組家庭心路歷程。（公視提供）民雄分享重組家庭心路歷程。（公視提供）

民雄表示，重組家庭並不可怕，關鍵在於父母的態度。他認為，當父母決定進入新戀情時，應該誠實且尊重孩子的意見：「因為爸爸戀愛了，或者媽媽戀愛了，應該誠實地詢問孩子的感受，而不是讓他們突然面對一個新的家人，措手不及。」如果父母願意在一開始就誠實溝通，而不是讓孩子在無預警的情況下接受新家人，衝突就能大幅減少。

民雄在再婚時，與妻子約定好對彼此的孩子都要一視同仁，從日常生活、旅遊到教育，都讓孩子們公平參與。他認為，父母若有意識地創造共同回憶，就能促進手足間的感情：「哥哥們會愛護妹妹，妹妹們也會尊重哥哥，這樣的互動讓家裡的氣氛變得自然和諧。」

談到親子相處，民雄強調，他不會責罵或過度干涉孩子，而是選擇用朋友的方式與他們溝通。例如，他會藉由觀察孩子的朋友圈來了解他們的狀況，也會用輕鬆的對話方式提醒孩子哪些行為可能不妥：「如果孩子做了某些事情，我不會責罵，而是會告訴他『這樣可能有點Over，媽媽可能會有很大反應喔！』」他相信，這種方式能讓孩子更願意敞開心扉，分享自己的想法與困擾。

在節目最後，民雄鼓勵所有重組家庭的父母：「我們曾經都跌倒過，但愛不該是一場輸贏。重組家庭的挑戰無法避免，真正決定家庭關係的是我們願不願意放下成見，聆聽彼此的聲音。」當孩子在被理解、被尊重的環境下成長，新的家庭關係也能更加和諧、美滿。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中