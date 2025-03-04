離婚迎第二春！民雄談「重組家庭」磨合方法

〔記者林欣穎／台北報導〕男星民雄擔任《少年願望事務所》來賓，分享自己在重組家庭中的經驗，他強調「孩子應該被尊重，讓他們理解並參與家庭的變化」，希望能給面臨相同狀況的家庭一些參考與力量。

民雄分享重組家庭心路歷程。（公視提供）

民雄表示，重組家庭並不可怕，關鍵在於父母的態度。他認為，當父母決定進入新戀情時，應該誠實且尊重孩子的意見：「因為爸爸戀愛了，或者媽媽戀愛了，應該誠實地詢問孩子的感受，而不是讓他們突然面對一個新的家人，措手不及。」如果父母願意在一開始就誠實溝通，而不是讓孩子在無預警的情況下接受新家人，衝突就能大幅減少。

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民雄在再婚時，與妻子約定好對彼此的孩子都要一視同仁，從日常生活、旅遊到教育，都讓孩子們公平參與。他認為，父母若有意識地創造共同回憶，就能促進手足間的感情：「哥哥們會愛護妹妹，妹妹們也會尊重哥哥，這樣的互動讓家裡的氣氛變得自然和諧。」

談到親子相處，民雄強調，他不會責罵或過度干涉孩子，而是選擇用朋友的方式與他們溝通。例如，他會藉由觀察孩子的朋友圈來了解他們的狀況，也會用輕鬆的對話方式提醒孩子哪些行為可能不妥：「如果孩子做了某些事情，我不會責罵，而是會告訴他『這樣可能有點Over，媽媽可能會有很大反應喔！』」他相信，這種方式能讓孩子更願意敞開心扉，分享自己的想法與困擾。

在節目最後，民雄鼓勵所有重組家庭的父母：「我們曾經都跌倒過，但愛不該是一場輸贏。重組家庭的挑戰無法避免，真正決定家庭關係的是我們願不願意放下成見，聆聽彼此的聲音。」當孩子在被理解、被尊重的環境下成長，新的家庭關係也能更加和諧、美滿。

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