邰智源自曝眼疾「主持聽聲辨位」 最新近況曝

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源、邵大倫攜手節目嘉賓曹雅雯今（4）日出席公視台語台《來去恁兜洗魂舒》媒體茶敘，對於收視開紅盤相當開心，聊起拍攝趣事，邰智源與曹雅雯一起到菜頭粿工廠泡澡，兩人毫無偶包、脫衣泡澡，邰智源則搞笑強調自己閃光很嚴重，和曹雅雯泡澡時隔了一公尺之遠，看不到對方。

邵大倫（左起）、曹雅雯、邰智源出席公視台語台《來去恁兜洗魂舒》媒體茶敘。（記者胡舜翔攝）

邰智源與曹雅雯拍攝當天遇到寒流，但兩人拿著浴桶就在菜頭粿工廠泡起澡來，邰智源則說雖然鏡頭上看起來很近，但兩人實際上相距一公尺多，邰智源更自曝老花眼跟閃光有點嚴重，對方在他面前1公尺就會有視覺落差，會看不清楚，還開玩笑說：「我現在就是聽聲辨位。」

請繼續往下閱讀...

但邰智源也說自己生活上沒有不方便，晚上會避免開車，「有人說可以開刀，但覺得沒有必要，要用養生的方式，顯然效果不彰，醫生建議我盡量少玩手遊，我有少玩了，因為遊戲卡關，早一點睡覺對眼睛幫助也很大，晚上十點就睡了。」

曹雅雯遭歌迷騷擾1年多。（記者胡舜翔攝）

曹雅雯遭來自新加坡的女歌迷騷擾1年多，上月更在板橋車站被粉絲堵到，雙方發生拉扯，最後報警處理，她坦言最近除了工作之外都不太出門，提到爸媽還有去團購買辣椒水，認為還是要有保護自己的方式，也說現在有點束手無策的感覺，「等司法程序下來的這段期間還是得自己保護自己，這段期間不知道可以做什麼。」

邰智源則呼籲粉絲們要理智追星，「偶像也有自己的生活，不要去打擾，我們很感激你的喜歡，如果他是你偶像，你就應該多去幫對方設想，有些粉絲還是很溫暖的」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法