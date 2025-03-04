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分手賴賴2年…織織驚覺「前男友愛約人泡湯」內幕：原來是噁男

人氣漫畫家織織（左）與賴賴（右）曾交往近17年。（翻攝自IG、臉書）人氣漫畫家織織（左）與賴賴（右）曾交往近17年。（翻攝自IG、臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣漫畫家「織織」曾和同為插畫家的「賴賴」交往近17年，2023年無預警宣布分手後，織織也在去年12月宣布懷孕喜訊，經常在社群與網友互動的她，日前意有所指的留言「原來我交過的不是渣男只是噁男」，讓人不禁聯想起前男友賴賴。

織織近日炮火猛攻。（翻攝自Threads）織織近日炮火猛攻。（翻攝自Threads）

近日，一名網友在Threads發文表示，通常沒有想發生性關係的人，不會單獨約人去泡溫泉，孤男寡女的情況下，單純享受泡湯的人非常少見，並提醒大家遇到遇到類似狀況要小心。對此，織織就在下方留言，「哇謝謝終於懂了難怪我前男友這麼愛約人泡溫泉」，更直批對方「原來我交過的不是渣男只是噁男」。

事實上，織織近來頻頻在Threads上與網友交流，日前才爆料「真的，我前任性慾爆炸，後來人生也爆炸了」，另外有網友談到現代男性雙標的行為，織織也指出，「就跟前任跟我說他不是奶控，結果外面找的奶子一個比一個大一樣」，對於前男友話題絲毫不避諱，從織織的種種言論看來，兩人當初分手雖然並未說明原因，但似乎是鬧得不太愉快。

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