黛咪摩爾沒得奧斯卡影后！表情瞬間轉僵難掩失望

黛咪摩爾（右）敗給年僅25歲的演員麥琪麥迪（左）遜，與小金人擦身而過。（法新社、翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第97屆奧斯卡金像獎於台灣時間3日在洛杉磯舉行，先前最被看好能奪影后的的黛咪摩爾（Demi Moore），最終敗給年僅25歲的新人演員麥琪麥迪遜（Mikey Madison），黛咪摩爾得知自己沒得獎的當下，表情瞬間變得僵硬，被外媒形容為「咬牙難掩失望」。

第97屆奧斯卡影后由《艾諾拉》女主角麥琪麥迪遜奪下，年僅25歲就獲得該殊榮，連她本人也覺得不可思議。而本來勝券在握的黛咪摩爾卻與小金人擦身而過，在麥琪麥迪遜上台的當下，她被外媒捕捉到表情十分僵硬，並形容為「咬牙難掩失望」。

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黛咪摩爾雖沒有獲獎，但仍開心吃慶功宴薯條，心情調適很快。（翻攝自IG）

黛咪摩爾在金像獎前已獲金球獎、評論家選擇獎以及演員工會獎影后，因此所有人都預估奧斯卡影后也非她莫屬。不過典禮後黛咪摩爾也沒讓沒得獎的壞心情影響太久，在IG曬出開心狂嗑慶功宴薯條的畫面，湧入大批粉絲鼓勵。

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