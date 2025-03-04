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穿10公分細高跟鞋在東協廣場狂奔！女星哀嚎：噩夢的開始

許安植（左）和夏騰宏在《化外之醫》攜手查案。（公視提供）許安植（左）和夏騰宏在《化外之醫》攜手查案。（公視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕許安植在公視影集《化外之醫》飾演檢察官，懷疑父親在醫院的死亡是張鈞甯、連炳發的醫療疏失造成，因此她除了從醫院高層向張鈞甯膩施壓，更與飾演外事警察的夏騰宏聯手追查連炳發的身份與下落，企圖逐步揭開一連串隱藏的黑幕。她自認在影集中有許多「討人厭」的地方，為維持冰山檢察官的形象拍攝時都穿著套裝與高跟鞋，她笑言：「我跟導演說一定要穿高跟鞋，但這也是惡夢的開始。」

許安植（左）和夏騰宏（中）在《化外之醫》攜手查案。（公視提供）許安植（左）和夏騰宏（中）在《化外之醫》攜手查案。（公視提供）

許安植飾演年輕氣盛的檢察官，在劇情一開始就面臨父親突然去世，看似在追查可疑移工，其實內心一直想找到導致父親離世的「殺人兇手」，許安植表示：「觀眾會發現她的憤怒來自巨大的悲傷，這些情緒推動著她向前走。」她進一步分析角色個性：「行事方式較為公事公辦，給人感覺稍微冷酷，對待工作沒有太多的同理心，對於公平和公正有一把自己的尺。」

許安植表示定裝時，造型師原本提供各式鞋款，但她認為穿上高跟鞋後能讓自己更有氣勢，更發現高跟鞋就像她飾演的檢察官，「她把自己立在一個高台上，直到有一天她真的覺得累了，才會想到，有時候不需要這麼把自己釘在這個狀態裡。」只是許安植未料到拍攝影集時有多場追逐犯人的戲，讓她叫苦連天：「我穿著10公分的細跟高跟鞋在東協廣場狂奔！」

許安植和夏騰宏合作《化外之醫》，特別到台中東協廣場拍戲。（公視提供）許安植和夏騰宏合作《化外之醫》，特別到台中東協廣場拍戲。（公視提供）

此外，夏騰宏戲裡展開一連串的追捕行動，夏騰宏坦言此次拍攝對體力是一大考驗，「導演要求我去慢跑，我一開始還不明白，但拍攝後發現慢跑對體力有幫助。」但比起動作戲，夏騰宏認為影集中台詞更考驗演員，尤其他和許安植有許多對手戲，他表示每次拍攝都需要格外專注，「因為她像個小老師會把台詞背得很熟，不能錯。我錯了的話，她會指導我。」夏騰宏給兩人角色一個有趣的比喻：「在影集中，她像是我的大腦，我是她的手和腳。」

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