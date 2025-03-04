KIMIKO告盜版集團苦戰4年 46秒音檔吐心境
KIMIKO自創運動品牌卻出現仿冒品。（翻攝自KIMIKO臉書）
〔記者林南谷／台北報導〕舞蹈名師「KIMIKO」林睿君自創運動品牌卻出現仿冒品，經歷4年苦戰後先於上個月26日公開一份提告盜版集團起訴書，3日再度發聲，附上46秒影片，揭露心路歷程，「我將撕碎沈默，讓真相現形。」
KK在文中提到，許多犯罪者之所以如此囂張，正因為他們知道，普通人難以承受法律鬥爭所需的時間、金錢和心理壓力，進而將司法程序濫用作為武器，「我深知這種痛苦，激發出要站出來保護其他受害者的決心，特別是品牌的使用者及運動線上課程的學員，以免他們成為新的犧牲者。」
KK說，這不只是她的故事，也可能是你的故事，「而你的觀看，就是對抗不公的第一步。」她將撕碎沈默，讓真相現形，「這場戰役，才剛開始！」
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KIMIKO臉書全文
知道為什麼犯罪者會這麼囂張嗎？？
他們賭的就是我耗不起——
明明是受害者，卻在漫長的司法程序中被磨去信心。
那些犯罪者之所以如此囂張，
就是因為他們深知——大多數人都撐不起這場消耗戰。
時間、金錢、心理壓力，
他們把司法程序變成武器，
企圖讓受害者成為這場戰爭的輸家。
漫長的程序，將期待變成絕望。
無止境的等待，換來身心俱疲。
付出的，遠遠超過該承受的。
我深知這種痛苦。
正因如此，我才決定挺身而出，保護 KimiBarre美型棒的使用者和 KimiBarre美型運動線上課程的學員。我們不能讓更多無辜的支持者成為犧牲品。KimiBarre 美型運動
這40秒，是1460個日子的縮影。
這40秒，揭露的是多年來被折磨的真相。
這40秒，是「尋找真相」需要付出的代價。
這不只是我的故事，也可能是你的故事。
而你的觀看，就是對抗不公的第一步。
2025.03.03 今晚，我將撕碎沈默，讓真相現形
這場戰役，才剛開始！
相關影片：〈影片取自KIMIKO臉書，如遭移除敬請見諒〉
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