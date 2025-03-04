KIMIKO告盜版集團苦戰4年 46秒音檔吐心境

KIMIKO自創運動品牌卻出現仿冒品。（翻攝自KIMIKO臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕舞蹈名師「KIMIKO」林睿君自創運動品牌卻出現仿冒品，經歷4年苦戰後先於上個月26日公開一份提告盜版集團起訴書，3日再度發聲，附上46秒影片，揭露心路歷程，「我將撕碎沈默，讓真相現形。」

KK在文中提到，許多犯罪者之所以如此囂張，正因為他們知道，普通人難以承受法律鬥爭所需的時間、金錢和心理壓力，進而將司法程序濫用作為武器，「我深知這種痛苦，激發出要站出來保護其他受害者的決心，特別是品牌的使用者及運動線上課程的學員，以免他們成為新的犧牲者。」

KK說，這不只是她的故事，也可能是你的故事，「而你的觀看，就是對抗不公的第一步。」她將撕碎沈默，讓真相現形，「這場戰役，才剛開始！」

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KIMIKO臉書全文

知道為什麼犯罪者會這麼囂張嗎？？

他們賭的就是我耗不起——

但我不會讓他們得逞

漫長的程序，將期待變成絕望。 無止境的等待，換來身心俱疲。 付出的，遠遠超過該承受的。

我深知這種痛苦。

KimiBarre 美型運動 正因如此，我才決定挺身而出，保護 KimiBarre美型棒的使用者和 KimiBarre美型運動線上課程的學員。我們不能讓更多無辜的支持者成為犧牲品。

這40秒，是1460個日子的縮影。 這40秒，揭露的是多年來被折磨的真相。 這40秒，是「尋找真相」需要付出的代價。

這不只是我的故事，也可能是你的故事。 而你的觀看，就是對抗不公的第一步。

2025.03.03 今晚，我將撕碎沈默，讓真相現形 這場戰役，才剛開始！

相關影片：〈影片取自KIMIKO臉書，如遭移除敬請見諒〉

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