方大同病逝！遺作《夢想家》搶攻金曲獎 特別貢獻獎露曙光

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王方大同不幸於上月病逝，享年41歲，他在去年發行的專輯《夢想家》成了遺作，許多歌迷都看好這張專輯有望入圍本屆金曲獎，更希望他能夠獲得特別貢獻獎的肯定。

方大同去年抱病完成了這張專輯，當時的目標是希望創作一張，能給人帶來安慰的專輯，他從生活的簡單瞬間、青春記憶、時光流轉的反思以及讓他覺得怪趣的事物中獲得啟發，更在創作這些歌曲時找到了安寧。

請繼續往下閱讀...

方大同上月病逝，享年41歲。（資料照，記者陳奕全攝）

如今《夢想家》順利發行，方大同卻因為生病而離開，他的經紀人在社群表示，「老闆一向是金曲入圍常客，更創下記錄入圍過六次最佳男歌手，音樂能力與對華語樂壇的影響力早已被肯定，大同從不求名利、不與人爭、也不管紅與不紅、提攜後輩、充滿創意、總是那麼單純的愛著音樂。」也希望這張專輯有機會能夠獲得金曲獎的肯定，讓更多人聽到、感受到這誠意之作。

至於方大同是否有機會獲得特別貢獻獎，細看文化部第三十六屆金曲獎報名須知，特別貢獻獎的推薦時間至今年5月2日，而被推薦者以領有中華民國身分證之國民或依中華民國法令設立或立案之法人、民間團體或個人工作室為限。雖然方大同是美國籍，然而他在台灣成立公司，或許有機會能以工作室「賦音樂」之名去角逐此獎項。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法