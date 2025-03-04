（獨家）韓團MV全由台灣團隊操刀！藏在地巧思：想和韓國不一樣

YOUNG POSSE趁機到台灣校園拍新專輯概念照。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國女團YOUNG POSSE在今年2月來台拍攝MV，新歌《COLD》找來曾敬驊擔綱男主角，導演黃婕妤受訪分享拍攝秘辛，對於「細思微恐」又「反轉」的故事劇情引發的討論，她也分享自己的看法。

YOUNG POSSE趁機到台灣校園拍新專輯概念照。（翻攝自X）

導演黃婕妤（右二）分享拍攝秘辛。（資料照，記者胡舜翔攝）

MV中出現許多台灣元素，包括行天宮命理街、實踐大學及社子大橋等等，其實裡面騎機車、圓山保齡球館玩撲克牌，也是黃婕妤與團隊特別放入的巧思，希望能與韓國風格不一樣。至於成員們在MV中也講中文，黃婕妤笑說這是韓方製作人的想法，「如果她們都在這邊拍攝的話，就讓她們講中文，不過只有單字，像是『謝囉』、『我先走了』。」

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YOUNG POSSE趁機到台灣校園拍新專輯概念照。（翻攝自X）

YOUNG POSSE趁機到台灣校園拍新專輯概念照。（翻攝自X）

台韓合作受到許多關注，不過沉重的議題仍讓不少網友難以接受，尤其是加害者未獲得應有報應，反而是受害者最後選擇走上絕路的劇情，加上YOUNG POSSE的年齡都偏小，讓網路上出現各種不同聲音。

騎機車場景頗有台灣味。（翻攝自YouTube）

頂樓戲碼在實踐大學拍攝。（翻攝自YouTube）

黃婕妤受訪時表示知道網路上的評價，她清楚觀眾會有情緒，不滿為什麼受懲罰的是無辜之人，「在現實社會裡，這樣殘酷的悲劇就是有可能會發生。不過悲劇存在的意義不只是讓人難過，而是透過角色們的痛苦可以讓觀眾看到如果我們繼續這樣下去，會發生什麼。我們希望這個冷漠的作品可以讓更多人願意去關心，去阻止這樣的事發生。」

黃婕妤（左二）率領劇組到行天宮下的命理街進行拍攝。（黃婕妤提供）

命理街也是能夠彰顯台灣味的取景地之一。（翻攝自YouTube）

這首歌名為《COLD》（冷漠），黃婕妤指出，一個冷漠無情的舉動，可能會引發一連串無法挽回的後果，如同骨牌一般倒塌，「大家會有憤怒的情緒是可以理解的，更是合理的，因為這樣的事情確實不該發生。會有那樣的情緒代表你不是冷漠的人，不像MV裡的人物一樣，你是會有情感的人。」

黃婕妤希望透過MV中的劇情，能夠發人省思。（翻攝自YouTube）

《COLD》MV全程都在台灣拍攝。（翻攝自YouTube）

熟悉的捷運站外也成了取景地。（翻攝自YouTube）

她強調，不是要提倡MV中出現的Deepfake、網路霸凌議題，「反過來是不是讓大家思考說，如果對這樣的故事感到憤怒，是不是可以問問自己，我們是否也有忽視過身邊需要幫助的人？世界很殘酷，但我們更應該面對他，才有機會做出不一樣的選擇。」

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