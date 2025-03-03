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李多慧學中文從基本開始 ㄅㄆㄇ筆記曝光

李多慧昨日秀出自己的中文課本和筆記。（翻攝自IG）李多慧昨日秀出自己的中文課本和筆記。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧在台灣發展多年，一口中文說得流利，不過她還在持續上中文課，昨（2）日李多慧在社群網站曬出她的中文課本和筆記，沒想到她竟然是用ㄅㄆㄇㄈ學中文，而且課本上都是密密麻麻的筆記，看起來非常用心。

李多慧的中文課本，字旁邊還有標註注音。（翻攝自Threads）李多慧的中文課本，字旁邊還有標註注音。（翻攝自Threads）

李多慧學中文可是全方面學習，她除了秀出自己的課本和筆記之外，還分享了一段錄音，是她用甜美的聲音說中文：「哈囉！大家現在幹嘛？你們坐進好嗎？我現在學習中文。你們，我的發音聽聽一下，你看！前面有很多商店和攤販的地方就是夜市。怎麼樣？」這段話把粉絲逗樂，紛紛稱讚她發音標準，而且聲音聽起來甜蜜蜜、嬌滴滴。

李多慧在韓國的時候就已經開始學習中文，難怪進步飛快。（翻攝自IG）李多慧在韓國的時候就已經開始學習中文，難怪進步飛快。（翻攝自IG）

李多慧昨在Threads分享一段練習說中文的錄音，問粉絲們她的發音怎麼樣？錄音中，她說道：「哈嘍！ 大家現在幹嘛？ 你們最近好嗎？ 我現在學習中文。你們，我的發音聽聽一下，你看！前面有很多商店和攤販的地方就是夜市！ 怎麼樣？」最後還呵呵笑了出來。

李多慧也分享了自已的課本喊筆記，說「很好玩。但是好難。」課本上的每個字旁都標有注音符號，讓許多粉絲瞪大雙眼佩服說：「竟然學注音版本」，並稱讚李多慧字寫得很漂亮。

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