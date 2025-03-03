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娛樂 日韓

犯人注意 歷代金田一大集合獨缺山田涼介

《金田一少年之事件簿》歷代主角集合，堂本剛（右二）、松本潤（左二）、龜梨和也（右）、道枝駿佑比出自己是第幾代。（翻攝自IG）《金田一少年之事件簿》歷代主角集合，堂本剛（右二）、松本潤（左二）、龜梨和也（右）、道枝駿佑比出自己是第幾代。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕偵探題材的《金田一少年之事件簿》廣受大眾歡迎，不但推出小說、漫畫、動畫、電視劇還有電影，日前曾經主演推理劇《金田一少年之事件簿》的「金田一們」日前聚會，還在網路上曬照，歷代金田一大集合，還自己用手勢比出是哪一代，讓人忍俊不住。

「金田一會」包括堂本剛、松本潤、龜梨和也、道枝駿佑曬出合照，看到歷代金田一集合，網友也是笑彎腰，還登上日本X趨勢榜，只見四位「金田一」用手指比著1、2、3…臉上也掛滿開心的紅暈。

《金田一少年之事件簿》作品橫跨小說、漫畫、動畫、電視劇還有電影。（翻攝自X）《金田一少年之事件簿》作品橫跨小說、漫畫、動畫、電視劇還有電影。（翻攝自X）

仔細一看，「金田一會」獨缺了第四代金田一山田涼介，讓堂本剛忍不住四處尋找「4在哪裡？」，松本潤更是裝成傷腦筋的模樣大嘆：「4代目你也幫幫忙」。

第四代金田一透過電話連線方式參與「金田一會」。（翻攝自IG）第四代金田一透過電話連線方式參與「金田一會」。（翻攝自IG）

堂本剛在還沒發唱片出道前，就已經在1995年挑戰過邏輯分明、有正義感的金田一，就算到現在堂本剛還是會有事沒事來上一句：「賭上爺爺的名義」。第二代金田一由松本潤接演，由於兩人都是前傑尼斯事務所（現名星達拓）藝人，之後的金田一也漸漸都是前傑尼斯事務所偶像接演，彷彿傳承。松本潤之後龜梨和也、山田涼介、道枝駿佑都曾經扮演過「金田一」這個腳色。

第五代金田一道枝駿佑（中）得到第一代金田一堂本剛親自教導。（翻攝自X）第五代金田一道枝駿佑（中）得到第一代金田一堂本剛親自教導。（翻攝自X）

第一代金田一堂本剛更是曾在綜藝節目上笑稱，只有自己是「金田一」之後的接演者分別是「金田二」、「金田三」、「金田四」，道枝駿佑接演第五代金田一的時候，堂本剛更是以前輩的身分親自對談傳授：演好金田一的技巧。

受到先前創辦人性醜聞影響，傑尼斯事務所已改為星達拓娛樂，堂本剛、松本潤現已離開公司，龜梨和也亦將在本月底退社，這也是「金田一會」首次從四面八方大集合，龜梨和也透露，第四代金田一山田涼介這次沒有到現場，但有透過電話連線參加，也算是全員到齊。

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