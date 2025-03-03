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娛樂 音樂

邱軍撞死人肇逃…仍有串、滅證之虞 法院裁定延押禁見

〔記者吳昇儒／基隆報導〕以一首《運轉人生》走紅的歌手邱軍，去年底駕車行經基隆市信一路時，撞死路邊排班李姓運將後肇事逃逸。檢察官偵訊後，認定邱軍涉犯肇事逃逸、過失致死等罪，且有逃亡串、滅證之虞，1月7日向法院聲請羈押禁見獲准。檢察官認為，邱軍仍有勾串證人、滅證之虞，向法院再次聲請延押，基隆地院裁定邱軍延押禁見2個月。

基隆地院裁定邱軍延押禁見兩個月。（記者吳昇儒攝）基隆地院裁定邱軍延押禁見兩個月。（記者吳昇儒攝）

檢警調查，邱軍去年12月27日凌晨4時許，駕車行經基隆市信一路時，撞及2名站在路旁聊天的排班司機後肇事逃逸，其中一名李姓司機7日後傷重不治。警方訊後將邱依肇事逃逸、過失致死等罪，將邱軍函送基隆地檢署偵辦。

但邱軍事後神隱，不僅未向死者家屬表達歉意，甚至未公開露面道歉，更趕場出席多場跨年演唱會。

據悉，邱軍肇事後兩天後才現身製作筆錄，且車內行車紀錄器的記憶卡，也傳出失蹤，對於案情也是模糊帶過。

邱軍駕車肇事逃逸。（資料照）邱軍駕車肇事逃逸。（資料照）

檢察官偵訊後，認定邱軍犯罪嫌疑重大，有逃亡及勾串證人、滅證之虞，1月6日向法院聲請羈押禁見。

羈押兩個月後，檢察官仍認定邱軍恐有串證、滅證之虞，向法院聲請延押，基隆地方法院則裁定邱軍延押兩個月。

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