陷入《問問星星吧》低收視陰霾！姜泰伍新劇1.7％慘淡開局

姜泰伍主演《愛情發芽中》首播收視不佳。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕李敏鎬主演韓劇《問問星星吧》上週播畢，除了悲劇收場，加上韓國觀眾對「太空劇」不買單、男女主角沒火花，收視一蹶不振，從沒超過3%；姜泰伍退伍後回歸新劇《愛情發芽中》接檔《問》劇，收視竟也慘遭滑鐵盧。

相關新聞：（有雷）《問星》孔曉振「太空生子」竟...收視慘網轟：從頭爛到尾［孔曉振（左）成功在外太空生子，不料最後卻離開人世。（翻攝自Netflix）]

孔曉振（左）成功在外太空生子，不料最後卻離開人世。（翻攝自Netflix）

《問問星星吧》結局講到女主角孔曉振生子後，隔天撒手人寰，讓韓國網友直呼難以接受，更批劇情「從頭到尾都很爛」，收視一直在1%、2%當中來回，最高僅有2.5%，成績不理想。

請繼續往下閱讀...

至於姜泰伍自演出《非常律師禹英禑》人氣暴漲，隨後他去當兵，退伍後衝事業，近來回歸戲劇《愛情發芽中》，記者會上坦言參與這齣戲是對的，是沒有後悔的選擇。

《愛情發芽中》昨（1日）首播，講到姜泰伍飾演一名冷酷無情的主管，和李先彬不打不相識，進而擦出火花，可惜平均收視只有1.7%，未能拯救《問》劇殘局。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法