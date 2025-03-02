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趙露思化身印鈔機 復工帶貨1小時超過千萬元

趙露思經過一段時間的休養，健康已經恢復大半。（翻攝自IG）趙露思經過一段時間的休養，健康已經恢復大半。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕去年因健康出問題而停工的中國女星趙露思，經過休養後，身患的解離症、焦慮症、失語症已見好轉，昨（1）日趙露思驚喜現身直播間親自帶貨，她在鏡頭前的表現極佳，不但能流暢對話而且從頭到尾充滿笑容。更厲害的是，趙露思人氣不減，開播1小時之後銷售額就突破300萬人民幣（約新台幣1350萬元）。

趙露思昨晚進行帶貨直播，短短1小時業績就超過新台幣1350萬元。（翻攝自微博）趙露思昨晚進行帶貨直播，短短1小時業績就超過新台幣1350萬元。（翻攝自微博）

昨晚趙露思身穿一襲裸間粉色禮服，妝容是淡雅，微捲的長髮紮成公主頭披散而下，看起來就像是端莊甜美的小公主，舉手投足都散發出柔和氣息，她也精心搭配心型項鍊點綴，展現自信優雅。

趙露思以甜美公主的造型出現，展現出優雅自信態度。（翻攝自微博）趙露思以甜美公主的造型出現，展現出優雅自信態度。（翻攝自微博）

趙露思昨晚賣的是彩妝商品，直播短短1小時銷售額就突破300萬人民幣，趙露思同款產品的整體銷售額更是超過2500萬元人民幣（約新台幣1.1議員），觀看人數也超過314.5萬人次，可見短暫休息對她一點影響都沒有。

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