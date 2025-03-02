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大S逝世滿一個月網嘆「在天堂聽方大同唱歌」！《紅豆》歌詞太感傷

大S過世已一個月，很多粉絲還是難以接受這事實。（翻攝自IG）大S過世已一個月，很多粉絲還是難以接受這事實。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「大S」徐熙媛2月2日在日本東京驟逝，今（2日）剛好滿一個月，但對她的家人、好友，以及眾多粉絲來說，至今仍難以接受這事實。

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而金曲歌王方大同昨驚傳已在2月21日因病過世，享年41歲，昨也完成告別式，一連串的悲報讓人無限感傷，不少網友感嘆：「大S可以在天堂聽方大同唱最好聽的R&B！」

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驚聞方大同病逝，許多藝人紛紛發文悼念，「五堅情」成員陳零九和黃偉晉也分別在社群翻唱方大同的歌曲。

陳零九以吉他彈唱方大同改編版本的《紅豆》，這首歌由林夕作詞，原唱是王菲，但方大同重新編曲版的《紅豆》至今在YouTube點擊已超過1千萬次，陳零九以全黑畫面影片翻唱並寫到：「我很喜歡的一首歌，方大同改編的《紅豆》，謝謝你的音樂陪伴著我們。」另外黃偉晉則是翻唱方大同的另一首歌曲《特別的人》表達哀悼之意，網友直呼聽了好傷心。

重新聆聽方大同演唱的《紅豆》，不少網友覺得很感傷。（翻攝自YouTube）重新聆聽方大同演唱的《紅豆》，不少網友覺得很感傷。（翻攝自YouTube）

方大同唱《紅豆》，網友相信他的音樂會永垂不朽。（翻攝自YouTube）方大同唱《紅豆》，網友相信他的音樂會永垂不朽。（翻攝自YouTube）

重新回顧方大同唱的《紅豆》，聽他唱出「有時候有時候，我會相信一切有盡頭，相聚離開都有時候，沒有什麼會永垂不朽」，讓網友覺得實在太感傷了，很多人留言：「希望你一路好走。」也有人表示：「你的音樂會永垂不朽。」

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