晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

華視又出包！陳傑憲受訪提中華隊「遭改台灣隊」 新聞台道歉了

華視新聞製作陳傑憲受訪內容在字幕上動手腳引發爭議。（翻攝自YouTube）華視新聞製作陳傑憲受訪內容在字幕上動手腳引發爭議。（翻攝自YouTube）

〔記者侯家瑜／台北報導〕日本職棒火腿隊近日來台進行交流賽，「台灣隊長」陳傑憲以代跑登場，華視播放其受訪內容時把「中華隊」標註為「台灣隊」引發爭議，對此，華視稍早也發聲道歉。

華視針對日前報導之口白字幕用詞爭議，發出聲明道歉：「本台於此次報導時，尊重社會大眾使用習慣，於文字呈現上採用了社會及球迷慣用詞彙。對於本次事件引發之討論，本台虛心接受各界指教。未來華視新聞在製作報導字幕時，將力求最大程度呈現受訪者之原始表達為原則，以期完整傳達當事人之表述意涵。」目前已將新聞內容更新。

相關新聞：華視再出包！蔡英文總統變蔡EE總統 網笑：類字幕，別怕

事實上，華視2022年曾在2週內多次出包，包括誤播戰爭、天災訊息、報導「總統滿意度」時製圖失誤、誤植蘇貞昌職銜、將蔡英文名字誤植為「蔡EE」等，這些事件導致華視高層請辭，並被國家通訊傳播委員會（NCC）處以新台幣100萬元罰鍰。

相關新聞：華視11天出包5次！3高層請辭下台止血

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中