華視又出包！陳傑憲受訪提中華隊「遭改台灣隊」 新聞台道歉了

華視新聞製作陳傑憲受訪內容在字幕上動手腳引發爭議。（翻攝自YouTube）

〔記者侯家瑜／台北報導〕日本職棒火腿隊近日來台進行交流賽，「台灣隊長」陳傑憲以代跑登場，華視播放其受訪內容時把「中華隊」標註為「台灣隊」引發爭議，對此，華視稍早也發聲道歉。

華視針對日前報導之口白字幕用詞爭議，發出聲明道歉：「本台於此次報導時，尊重社會大眾使用習慣，於文字呈現上採用了社會及球迷慣用詞彙。對於本次事件引發之討論，本台虛心接受各界指教。未來華視新聞在製作報導字幕時，將力求最大程度呈現受訪者之原始表達為原則，以期完整傳達當事人之表述意涵。」目前已將新聞內容更新。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：華視再出包！蔡英文總統變蔡EE總統 網笑：類字幕，別怕

事實上，華視2022年曾在2週內多次出包，包括誤播戰爭、天災訊息、報導「總統滿意度」時製圖失誤、誤植蘇貞昌職銜、將蔡英文名字誤植為「蔡EE」等，這些事件導致華視高層請辭，並被國家通訊傳播委員會（NCC）處以新台幣100萬元罰鍰。

相關新聞：華視11天出包5次！3高層請辭下台止血

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法